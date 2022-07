Maniaco si tocca al parco giochi davanti ai bimbi: arrestato a Roma maniaco seriale Stando a quanto si apprende, l’episodio contestato è avvenuto alle 8 di mattina. L’uomo è entrato nel parco giochi, si è abbassato i pantaloni e ha cominciato a toccarsi davanti a una giovane mamma e a sua figlia.

A cura di Enrico Tata

Un 40enne romano, senza fissa dimora e con problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Equilino di Roma. È accusato di atti osceni all'interno dell'area bimbi del parco di Colle Oppio. Stando a quanto si apprende, l'episodio contestato è avvenuto alle 8 di mattina. L'uomo è entrato nel parco giochi, si è abbassato i pantaloni e ha cominciato a toccarsi. Davanti a lui c'erano una giovane mamma con la figlia di appena due anni. La donna è scappata immediatamente e ha chiamato il 122. Sul posto si sono precipitati gli investigatori del commissariato Esquilino, che hanno rintracciato il 40enne a pochi metri di distanza dal giardinetto e lo hanno ammanettato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico, aggravato dal fatto che si è verificato in un'area destinata ai bambini. L'uomo è stato quindi immediatamente arrestato.

L'uomo già arrestato in passato per atti osceni in luogo pubblico

Secondo quanto emerso dai successivi accertamenti, il 40enne è stato denunciato due volte, nel 2020 e nel 2022, per lo stesso tipo di reati, cioè, per l'appunto, atti osceni in luogo pubblico. In passato, inoltre, era stato condannato più volte per furto e rapina. Risulta senza fissa dimora e con problemi di droga non ancora superati. L'uomo attualmente si trova nella camera di sicurezza del commissariato Equilino, riporta il quotidiano la Repubblica, in attesa della convalida dell'arresto da parte del gip del tribunale di Roma.