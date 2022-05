Mangiare il pene di toro: il Masterchef Valerio Braschi riscopre così l’ingrediente Vincitore di Masterchef nel 2017, Valerio Braschi, già inventore della lasagna a tubetto, oggi decide di usare in cucina il pene di toro e presenta un piatto in cui è l’ingrediente principale.

"Molti ingredienti utilizzati in passato a noi oggi sono quasi sconosciuti. La mia ricerca maniacale della materia prima mi ha fatto riscoprire un taglio del bovino completamente inutilizzato nel nostro Paese." Così esordisce in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook Valerio Braschi, il vincitore della sesta edizione di Masterchef, per mostrare al suo pubblico il principale ingrediente della sua nuova ricetta: si tratta del pene di toro, dal sapore delicatissimo e consistenza pazzesca, come lo descrive lo stesso Braschi.

Questo sarà l'ingrediente principale di un nuovo piatto servito nel "Ristorante 1978", in via Zara, poco distante da Villa Torlonia, dove lo chef, il 25enne nato in provincia di Rimini a Santarcangelo di Romagna e vincitore nel 2017 di Masterchef, si trova alla guida della cucina.

La ricetta

"Il Pene del toro è Collagene allo stato puro, sapore delicatissimo e consistenza pazzesca – ha scritto Braschi prima di descrivere le varie fasi della ricetta – Dopo averlo pulito e spellato viene cotto 18 ore a 75° in ultrasuoni assieme a qualche goccia di caramello di Manzo per esaltarne ancora di più il gusto bovino.Una volta cotto ne otteniamo una lastra gelatinosa da cui ricaviamo tante piccole porzioni coppate a forma di testa di toro."

Poi prosegue, spiegando come ha deciso di accompagnare il piatto, come si vede nella foto: "Il pene di toro lo abbiniamo con una salsa calda e profonda di anguilla affumicata e in contrapposizione una crema di menta e aceto che ricorda molto la Scapece. Pene di toro, anguilla affumicata e salsa Scapece." Poi conclude: "Tante prove, tentativi, studio dietro a questo piatto.La nostra voglia di scoprire e fare ogni giorno qualcosa di nuovo."

La lasagna in tubetto

Lo chef Braschi già in passato si era fatto conoscere per un'invenzione bizzarra: nel gennaio dello scorso anno, infatti, ha creato la ricetta "Lasagna 2021", una crema al sapore di lasagna servita all'interno di un tubetto come quelli del dentifricio, da mangiare su uno spazzolino da denti di pasta all'uovo prima e con un brodo di parmigiano da bere alla fine della degustazione. Oggi, però, la sua lasagna non compare più nel menù del locale.