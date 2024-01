Mangiano al ristorante e scappano senza pagare: trovati dopo mesi dai carabinieri e denunciati Due coppie sono state denunciate dai carabinieri di Aprilia per essere scappate da un ristorante senza pagare il conto. Il fatto risale a maggio 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Hanno ‘fatto il vento' al ristorante dove avevano mangiato, scappando senza pagare un conto di 170 euro. Ma stavolta non è finita bene per due coppie di Aprilia, che li hanno rintracciati e denunciati a mesi di distanza, quando molto probabilmente credevano di essere al sicuro e che non sarebbero mai stati scoperti. E così i quattro adesso, oltre a dover pagare il conto ai titolari del locale, dovranno pagare una multa di 500 euro e forse anche andare a processo con l'accusa di insolvenza fraudolenta.

I fatti sono successi a maggio 2023 in un ristorante di Campoverde. Al tavolo, due coppie apparentemente insospettabili: due uomini di 62 e 38 anni, e due donne di 44 e 21 anni. Due coppie come tante se ne vedono ad andare a mangiare fuori, e che di certo non avevano l'aria di voler giocare un brutto scherzo ai titolari dell'attività. E quindi giù a ordinare primo, secondo, contorno, dolci e bevande, per poi imboccare l'uscita prima che venisse portato loro il conto. Perché sì, per non destare nessun sospetto, hanno anche chiesto di poter pagare. Ma quando la proprietaria del ristorante è andata al tavolo con la ricevuta, ha visto che erano tutti spariti.

Da lì è partita la denuncia ai carabinieri di Aprilia, che si sono messi immediatamente a indagare sul caso. Dopo aver ascoltato i titolari del ristorante, i testimoni e visionato le telecamere di sorveglianza della zona, sono riusciti a risalire ai quattro responsabili, che sono stati tutti denunciati. Adesso, nel caso il giudice decida di rinviarli a giudizio per insolvenza fraudolenta, rischiano un processo oltre alla multa che dovranno pagare.