Maltratta la compagna e abusa del figlio: "Se non fai come ti dico, uccido tua mamma e tuo fratello" Costretto a subire abusi da parte del padre: "Se ti rifiuti ammazzo tua madre e tuo fratello", gli diceva. Autista di 53 anni condannato a 10 anni e 9 mesi di carcere.

A cura di Beatrice Tominic

Maltrattava la compagna e i figli, costringeva quello più grande a subire abusi: "Se non lo fai – gli diceva – Ammazzo tua madre e tuo fratello". Dopo cinque anni di vessazioni, violenze e due tentativi di suicidio, nel marzo 2023 ha raccontato tutto alla psicologa e ha denunciato il padre, cinquantatreenne autista dell'ambasciata sudanese, facendolo finire in manette lo scorso giugno.

Le violenze e il processo: cosa è successo

Il ragazzo, un diciannovenne omosessuale, subiva maltrattamenti dal padre che lo apostrofava davanti ad amici e parenti chiamandolo "fro*io". Poi abusava di lui, costringendolo a rapporti orali. Nei confronti del padre, arrivato in Italia a metà anni Novanta, la Procura ha chiesto nove anni di carcere per violenza sessuale e maltrattamenti: una pena ritenuta troppo bassa secondo il tribunale che lo ha condannato, invece, a 10 anni e 9 mesi di carcere.

Gli abusi al figlio e i maltrattamenti alla compagna

Il primo figlio dell'uomo e della compagna è nato nel 2005: dopo poco tempo il padre ha iniziato a mostrarsi violento. Prima nei confronti della madre, la compagna: la maltrattava e la insultava. Le diceva, come riporta il Corriere della Sera, che era pazza. Ma non tarda a prendersela anche con il giovane, denigrandolo per il suo orientamento sessuale anche davanti a parenti, amici e estranei. Poi sono arrivati gli abusi sessuali e le minacce, che hanno portato il giovane a tentare due volte il suicidio. Fino a quando non decide di denunciare il padre.

Il processo: l'appuntamento in aula e le pene

In aula, ascoltata la sentenza, il cinquantatreenne è stato confortato dalla moglie, dai figli avuti con lei e dai nipoti. Lontani, invece, gli altri due figli avuti con la nuova compagna, incontrata nel 2004. Nel 2005 è nato il figlio maggiore, quello costretto a subire gli abusi, qualche anno dopo il fratello. L'indole del cinquantatreenne si è manifestata presto.