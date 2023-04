Maltempo a Roma, grandine e ghiaccio sulla capitale: strade imbiancate e possibili allagamenti Ancora grandine a Roma: nel pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile, le precipitazioni hanno colpito la capitale e imbiancato strada e automobili parcheggiate.

A cura di Beatrice Tominic

La grandine è tornata a scendere copiosa a Roma oggi domenica 2 aprile: qualche scatto dal centro città.

Una nuova grandinata ha colpito la città di Roma: a meno di una settimana dall'ultima e inaspettata precipitazione dello stesso tipo, è tornata la grandine sulla capitale. Chicchi tondi e grandi sono cascati dal cielo con violenza e in grande quantità nel pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile 2023. Nel pomeriggio di oggi le previsioni meteo avevano annunciato piogge e schiarite, ma alle precipitazioni temporalesche, già attese, si è aggiunta la grandine.

È il caso, ad esempio, del quadrante che si trova a nord ovest della capitale: è qui che la grandine è scesa copiosa a metà pomeriggio, poco dopo le 17, prima di lasciare spazio a tanta pioggia con qualche tuono in lontananza. "Temporale con grandine in corso, prestare attenzione se si è alla guida, possibili allagamenti", hanno suggerito su alcune pagine di quartiere.

In breve tempo le precipitazioni si sono spostate e hanno raggiunto i quartieri più centrali di Roma, come Prati, dove la grandine ha imbiancato la strada e le automobili parcheggiate per poi continuare verso i quadranti nord est della capitale.

L'allerta meteo gialla di oggi

Per la giornata di oggi, 2 aprile 2023, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio ha proclamato un bollettino di allerta gialla per criticità idrogeologica sull'intera regione, compresa la capitale.

Le prime precipitazioni sono arrivate già a partire nel tardo pomeriggio di ieri: sul Monte Terminillo è tornata la neve e l'asfalto della strada è stato imbiancato da un leggero strato candido. Nella giornata di oggi, invece, le prime precipitazioni sono arrivate sui Castelli Romani nel pomeriggio.

Pochi giorni fa la grandine ha bloccato via Cristoforo Colombo

La grandine aveva colpito la capitale già meno di una settimana fa, lo scorso lunedì 27 marzo, fin dalle prime ore della mattina: automobilisti e automobiliste hanno immediatamente segnalato la situazione in cui si trovava via Cristoforo Colombo nell'ora di punta, completamente coperta dal bianco della grandine.

Anche nel corso del pomeriggio dello stesso giorno, inoltre, era arrivata una seconda grandinata che, invece, ha colpito più zone della capitale, comprese quelle centrali, da Monteverde al rione Sallustiano.