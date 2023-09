Maestro delle elementari abusa di quattro alunni: condannato a 5 anni e 10 mesi Accusato di aver abusato di quattro alunni, un maestro è stato condannato a cinque anni e dieci mesi. Le verifiche sono scattate dopo la denuncia dei genitori dei bambini.

Immagine di repertorio

Secondo l'accusa avrebbe abusato sessualmente di quattro bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni mentre ricopriva il ruolo di docente in una scuola primaria di Esperia, comune ad una trentina di chilometri da Ceprano, nel frusinate, non molto distante dal confine con la Campania.

Questa mattina, giovedì 21 settembre 2023, i giudici del collegio penale del tribunale di Cassino hanno emesso la loro sentenza: il maestro è stato condannato a 5 anni e 10 mesi, come riporta Frosinone News.eu.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso, dopo una denuncia presentata dai genitori di quattro bambini della scuola in cui l'uomo insegnava, sono state aperte le indagini. A cercare di fare chiarezza su quanto denunciato sono stati i militari della compagnia di Pontecorvo, ad una decina di chilometri verso nord dal comune di Esperia. Nel corso del processo i genitori dei quattro alunni abusati si sono costituiti parte civile.

I provvedimenti

Oltre alla condanna a cinque anni e dieci mesi, sono stati presi nuovi provvedimenti contro il maestro. L'uomo è stato interdetto dai pubblici uffici e per otto anni ha il divieto di svolgere qualsiasi attività di insegnamento. Il docente potrebbe comunque ricorrere in Appello.

Il precedente al liceo di Latina

Appena pochi giorni da è scattato un arresto nei confronti di un docente accusato dello stesso reato. Il professore in questione, un uomo di 49 anni, insegnava religione in un liceo di Latina. Poco più di una settimana fa, un'altra vittima ha raccontato la sua esperienza, quando aveva meno di 14 anni. Un altro alunno del liceo, invece, aveva rivelato a Fanpage.it di essersi salvato bloccandolo sui social. "Si approcciava agli studenti con gentilezza, poi però iniziava ad avere un atteggiamento spiacevole e si comportava in maniera sempre più spinta".