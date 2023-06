Madonna di Trevignano, la portavoce di Gisella contro il vescovo: “Contro di noi un pregiudizio” Fanpage.it ha chiesto alla portavoce di Gisella Cardia un commento sulle dichiarazioni del vescovo Salvi, che sconsiglia ai fedeli di recarsi a Trevignano per la preghiera: “Temo che possa condizionare il verdetto della commissione”.

A cura di Alessia Rabbai

"Sconsigliare ai fedeli di partecipare agli incontri di preghiera prima che la Commissione diocesana comunichi il verdetto ufficiale è a mio parere un pregiudizio, che insospettisce sull'imparzialità dei lavori e sul loro esito". È il commento di Paola Felli, la portavoce di Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia. Un pensiero però che Paola, ci tiene a precisare, esprime attraverso Fanpage.it come semplice fedele e non parlando a nome della veggente. La nostra testata l'ha contattata telefonicamente in merito alle dichiarazioni del vescovo Marco Salvi, che stamattina in un comunicato stampa ha sconsigliato ai fedeli di recarsi agli incontri di preghiera che il 3 di ogni mese avvengono sulla collina in via Campo delle Rose a Trevignano Romano.

"Le parole del vescovo possono condizionare il lavoro della commissione"

"Come fedele a livello personale sono meravigliata di come il vescovo, il quale egli stesso ha istituito la Commissione che sta lavorando sul caso di Gisella Cardia ma non ne fa parte in prima persona e non è dentro alle indagini né ha accesso alle prove abbia dato disposizioni a mio parere affrettate – spiega Paola Felli – C'è ancora molto da studiare, devono ancora essere acquisite diverse prove, non sono state visionate le stimmate di Gisella. Vorrei capire perché e in base a cosa il vescovo sconsigli quella che è un'attività di preghiera anche per le intenzioni di Papa Francesco, che unisce ormai centinaia di persone provenienti anche dall'estero". E conclude esternando le proprie perplessità: "Sono preoccupata delle parole del vescovo, perché non so a questo punto possano condizionare il lavoro della Commissione che non si è ancora espressa. La domanda che mi sorge spontanea allora è quanto sarà imparziale il verdetto?

Sabato il raduno di preghiera con Gisella Cardia

La portavoce di Gisella Cardia chiarisce come nonostante le parole del vescovo disincentivino i fedeli ad andare a pregare con la veggente, l'incontro di sabato è confermato. "Gisella come il 3 di ogni mese ormai come avviene da anni ha un appuntamento con la Madonna e sarà lì per l'apparizione. Il vescovo nel comunicato si rivolge a lei e non ai fedeli. Non si abbatte ma va avanti, siamo anche consapevoli del fatto che quanto esperesso dal vescovo è in linea con ciò che era stato detto anche per Medjugorie".