Madonna di Trevignano, Gisella Cardia arriva all’apparizione con i bodyguard tra le proteste È cominciata la recita del rosario della santona Gisella Cardia alla collina di via Campo delle Rose a Trevignano Romano: centinaia i fedeli che aspettano di vederla cadere in estasi. Alcuni residenti protestano invece fuori dal campo: “Davvero vogliamo far credere alla gente che qui appare la Madonna?”.

A cura di Natascia Grbic

Sono circa trecento le persone che si sono radunate alla collina di via Campo delle Rose a Trevignano Romano per assistere all'evento messo in campo ogni tre del mese dalla santona Gisella Cardia. Dopo le polemiche delle ultime settimane e l'indagine aperta dalla procura di Civitavecchia – che indaga su varie migliaia di euro che la ‘veggente' ha ricevuto da donatori – non tutti si aspettavano si presentasse. E invece Cardia, accompagnata da bodyguard, è arrivata verso le 14 alla collina per il consueto ‘appuntamento' con la Madonna.

Tanti i giornalisti presenti, contro cui la santona si è scagliata, accusandoli di mistificare i fatti. "Io intendo continuare a stare qui e non arretro neanche di un millimetro perché sto nella casa di Dio – ha dichiarato – Siamo in pochi ma siamo i coraggiosi. La mia fede mi fa star bene. Perché io ho la Madonna dalla mia parte. In questi giorni mi avete dipinta come un mostro, che sono satana in persona, che sono una che scappa e che sono blasfema ed eretica. Mi avete detto di tutto. Vogliono espropriarci il terreno perché preghiamo. Mi dicono che faccio business ma non è vero".

Sono diversi inoltre i residenti che, fuori dal campo allestito per la cerimonia, stanno protestando contro la presenza della santona, che ritengono essere nient'altro che una millantatrice. "È dal 2016 che va avanti questa storia – dichiara una donna – Quello che accade qui non rispecchia i vincoli ambientali ed edilizi su cui ricade questo terreno. Se questa zona è solamente impiegata per l'agricoltura, ditemi se questa è un'azienda agricola. Poi se vogliamo far credere alla gente che qui appare la Madonna è un'altra storia".

Nonostante tutto, alle 14.30 è cominciata la recita del rosario, che dovrebbe terminare alle 15 in punto, quando Gisella Cardia dovrebbe cadere in estasi. La santona sostiene che a quell'ora le apparirebbe la Madonna, che le consegnerebbe un messaggio.

"La Madonna appare come vuole, quando vuole a chi vuole. E se questo fa male agli altri mi dispiace ma non posso farci niente", ha dichiarato ieri sera Gisella Cardia in un'intervista al programma televisivo Le Iene, dove ha provato a difendersi a poche ore dall'evento della Collina delle Rose.

Riguardo poi le polemiche sulla sua onlus e i sospetti di truffa nei confronti di persone fragili, ha dichiarato: "Non pensavo che potesse succedermi una cosa simile, non pensavo che la gente fosse così rancorosa e carica d'odio contro una persona che prega e che invita a pregare. Qui hanno fatto un Comitato no madonna, è blasfemia. Ho anche pensato di dire alla Madonna di non apparirmi più: ho l'anima a pezzi, ma la mia fede è più forte".