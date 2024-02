Madonna di Trevignano, ex portavoce: “Dissi a Gisella di donare tutto alla Chiesa, rispose è roba mia” L’ex portavoce della veggente di Trevignano Paola Felli è convinta che i bilanci dell’associazione non tornino e che solo una parte delle donazioni sia andata in beneficienza: “Ho proposto a Gisella di dare tutto alla Chiesa, mi ha risposto è roba mia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia e l'ex portavoce Paola Felli

"Mesi fa ho fatto una proposta a Gisella, se quella in cui è coinvolta è una cosa di fede, di donare in beneficenza tutto ciò che l'associazione Madonna di Trevignano Ets riceve alla Chiesa. Lei si è alzata con molto sdegno e mi ha risposto ma stai scherzando? Questa è tutta roba mia". Paola Felli, l'ex seguace pentita della veggente di Trevignano Romano, che ne ha preso le distanze, in un'intervista a Roberta Spinelli andata in onda alla trasmissione Storie Italiane su Rai 1 ha raccontato di essersi avvicinata a Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, per "chiederle la grazia" per suo marito malato, perché stava passando un periodo complesso e doloroso.

"Manipolata, sono finita in depressione"

In cambio di una preghiera da parte di Gisella per il marito malato alcune persone vicine alla veggente le hanno chiesto, data la sua preparazione e capacità, se si sarebbe potuta occupare di "risollevare l'immagine della veggente a livello mediatico". Questo dopo che si è diffusa la storia della fantomatica "moltiplicazione degli gnocchi e della pizza", che ha contribuito a farle perdere la credibilità e dopo che il marito Gianni, ospite a Porta a Porta, infervorato, si è alzato dalle poltrone di Bruno Vespa e se n'è andato via.

"Ho difeso i coniugi Cardia a spada tratta, solo dopo essermi esposta ovunque mi sono resa conto che mi trovavo in una bolla. Sono stata manipolata e finita in una forte depressione. Non solo, Gianni Cardia mi ha minacciata, dato che volevo parlare dei bilanci dell'associazione, dicendomi che sarebbe venuto a cercarmi e che mi avrebbe gonfiata, per questo l'ho denunciato".

"C'è qualcosa nei bilanci che non torna"

Rispetto ai bilanci dell'associazione Madonna di Trevignano Ets Felli ribadisce: "Sono convinta ci sia qualcosa che non quadra, ho saputo che le donazioni fatte vengono usate per spese di comune amministrazione e non per fare beneficenza. Le donazioni dopo le trasmissioni televisive aumentavano. La macchina usata dai Cardia per spostarsi non viene utilizzata per portare "pacchi" in beneficienza ma addirittura l'assicurazione viene pagata con i soldi dell'associazione. Forse Gianni Cardia pensava che io non sapessi leggerlo un bilancio".