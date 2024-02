Madonna di Trevignano, l’ex portavoce di Gisella: “Il marito Gianni Cardia mi ha minacciata” Paola Felli, l’ex portavoce della veggente di Trevignano Romano, ha svelato di essere stata minacciata dal marito di Gisella Cardia, Gianni. “Mi ha urlato contro dicendomi ti vengo a cercare a casa e ti gonfio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"Ero al telefono con il marito di Gisella, Gianni Cardia. Stavamo parlando di soldi e bilanci dell'associazione. Mi ha risposto urlando in una maniera che non è ripetibile e mi ha detto ripetendomelo per tre volte: ‘ti vengo a cercare a casa' da far intendere con il tono che ha usato che il seguito della frase fosse ‘ti gonfio'". A parlare è l'ex portavoce di Maria Giuseppa Scarpulla, la presunta veggente di Trevignano Romano, che dice di vedere la Madonna, la quale le darebbe messaggi per i suoi fedeli.

L'ex portavoce: "Gianni Cardia mi ha minacciata"

Paola Felli, intervistata dal giornalista Mediaset Paolo Capresi per la trasmissione Mattino Cinque condotta da Federica Panicucci, ha rivelato di aver ricevuto delle minacce. "Gianni Cardia mi ha minacciata durante una telefonata dopo una vostra trasmissione. Avevo infatti chiamato Gisella per dirle che mi dispiaceva di non essere riuscita a parlare di alcune cose durante la puntata alla quale avevo partecipato". Felli ha infatti preso parte come portavoce di Scarpulla in diversi momenti televisivi.

"Qualcosa nei bilanci non mi quadrava"

"Non ero riuscita a parlare dei messaggi in puntata, ma avevamo discusso principalmente del biglietto da visita che Gianni aveva dato ad Itala – una cittadina di Trevignano ndr – con dietro l'Iban – dell'associazione Madonna di Trevignano Ets – e da qui è nata una discussione sul fatto dei soldi, delle donazioni e dei bilanci. C'era qualcosa infatti che non mi tornava già da una prima verifica che avevo fatto tra marzo ed aprile 2022 e avevo avuto una discussione forte con Gianni. Ecco il motivo per il quale non sono più stata la portavoce di Gisella". Felli però a Gisella credeva, credeva che i messaggi arrivassero veramente dalla Madonna.

"Mi ha urlato contro dicendomi ti vengo a cercare a casa"

"Durante una telefonata Gisella mi ha passato Gianni, quando abbiamo parlato di donazioni e soldi urlando in una maniera che non è ripetibile mi ha detto ripetendomelo per tre volte: ‘ti vengo a cercare a casa', come per dire ‘ti gonfio'. Ero sconvolta, terrorizzata, scioccata".

Scarpulla allora ha cercato di mettere una toppa, spiega: "Gisella ha assistito alla telefonata e alle minacce che ho ricevuto dal marito, subito dopo mi è arrivato un suo messaggio con scritto ‘chiedo scusa io per Gianni, purtroppo è nervoso e non ne può più'".

Sabato 3 febbraio la presunta "apparizione" di Trevignano

Maria Giuseppa Scarpulla e suo marito Gianni Cardia sabato 3 febbraio raggiungeranno come ogni mese il terreno in via Campo delle Rose sulla collina con vista panoramica sul Lago di Bracciano a Trevignano Romano. A gennaio ad attenderli per l'appuntamento mesile della recita del rosario c'erano poche centinaia di fedeli, forse complice il freddo. Ciò fa pensare che Scarpulla abbia perso gran parte del suo seguito. Dello scorso 27 gennaio il "messaggio della Madonna" nel quale quest'ultima inviterebbe le persone a "fare scorte di cibo per la guerra imminente".