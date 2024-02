Madonna di Trevignano, l’ex portavoce pentita denuncia: “Manipolata, sono finita in depressione” Paola Felli, l’ex portavoce della veggente di Trevignano Romano ha preso le distanze dall’associazione e ha denunciato il marito di Gisella. “Io manipolata, sono finita in depressione. Non quadrano bilanci e donazioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Giuseppa Scarpulla e Paola Felli

"Se penso a quello che dicevo per difendere Gisella Cardia e l'associzione Madonna di Trevignano mi sento non solo a disagio, ma proprio male. Solo adesso mi rendo conto che ero dentro ad una realtà che non era come me la facevano vedere" a parlare è Paola Felli, l'ex portavoce di Maria Giuseppa Scarpulla e di suo marito Gianni, in un'intervista di Roberta Spinelli per la trasmissione Storie Italiane in onda su Rai 1 e condotta da Eleonora Daniele. Felli è l'ennesima fedelissima, che ha preso le distanze dalla vicenda di Trevignano Romano, la veggente continua a "perdere pezzi", ad essersi allontanato già più di un anno fa è stato un altro importante ex seguace, Luigi Avella, colui il quale ha donato volontariamente ben 123mila euro all'associazione e che, come ha dichiarato in diverse interviste, era pronto a donarne molti di più.

"Manipolata e finita in depressione"

Paola Felli ha raccontato come ha vissuto gli scorsi difficili mesi nei quali, dopo aver messo insieme i tasselli dell'"imbroglio", ha preso le distanze da Scarpulla e da suo marito: "Per oltre quattro mesi sono finita in una fortissima depressione dalla quale non mi sono ancora del tutto ripresa, sono in cura da uno psicanalista. I miei figli mi volevano interdire e ad oggi devo ancora recuperare il rapporto con loro. Mi rendo conto ora che ero un'invasata, ciò che si riscontra nelle situazioni manipolatorie: Gisella e Gianni mi hanno bombardata di attenzioni poi si è passati alla fase della critica e quando ho iniziato a svegliarmi e a prendere coscienza di quanto accadeva sono stata attaccata e screditata".

"Ho denunciato Gianni Cardia per minacce"

L'ex portavoce della veggente ha denunciato il marito di Scarpulla Gianni Cardia. Già la trasmissione Mattino Cinque infatti aveva raccontato delle presunte minacce che le aveva rivolto al telefono, mentre Felli era in auto e stava tornando a casa. "Ad aprile 2023 avevo inizato a fare delle domande sui bilanci e sulla beneficienza dell'associazione. Secondo me infatti non andavano bene, soprattutto rispetto alla parte delle donazioni dei fedeli tramite un iban stampato dietro a biglietti da visita. Non mi hanno dato risposte. Durante una telefonata con Gianni su soldi e bilanci mi ha minacciato dicendomi vengo a cercarti a casa e ti gonfio. Io stavo guidando, mi sono dovuta fermare nella corsia d'emergenza della Cassia bis, perché ero sconvolta. Gisella mi ha subito mandato un messaggio in cui mi si scusava a nome del marito".