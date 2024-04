video suggerito

Macabra scoperta a Roma: coppia congela feto nel freezer di casa La scoperta alla Borghesia, all’estrema periferia Est di Roma, dove gli agenti hanno trovato un feto di nel freezer dell’abitazione. La donna si è giustificata così: “Ho abortito e volevo tenerlo vicino a me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Ha congelato il feto di quattro mesi del bambino che portavo in grembo, riponendolo dentro il freezer. La macabra scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia di Stato in un appartamento della Borghesiana, all'estrema periferia Sud-Est di Roma, oltre il Grande Raccordo Anulare. La donna e il compagno – entrambi cittadini di nazionalità romena – sono stati denunciati dagli agenti per occultamento di cadavere.

I poliziotti sono arrivati nell'appartamento della coppia, su segnalazione dei medici del Policlinico Casilino, che avevano soccorso la donna arrivata al pronto soccorso ginecologico con una forte emorragia, senza però che la paziente riconducesse la perdita di sangue a un evento preciso. Allarmati dall'evasività della donna, il personale sanitario ha così allertato le forze dell'ordine trasmettendo al Commissariato di competenza il referto medico, consapevoli che quel tipo di emorragia poteva dipendere solo da un aborto e o da un parto prematuro.

Conserva il feto nel freezer: la giustificazione della donna

Quando i poliziotti hanno rinvenuto il feto all'interno del congelatore domestica, la donna ha raccontato di aver avuto l'aborto dentro casa dopo essersi sentita male. "Ho abortito e volevo tenerlo vicino a me", si è giustificata. Sul feto è stato disposto un esame autoptico mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non sono emersi elementi che facciano pensare che sia andata diversamente da quanto raccontato dalla donna, che è apparsa ancora visibilmente provata dall'esperienza di perdita del bambino che portava in grembo.