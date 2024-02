L’ultimo saluto al prof Tonio Negro: ha avuto un malore in classe mentre insegnava Alle esequie tenutesi a Genazzano tantissimi alunni e ex alunni. “È morto in classe, nel posto che amava di più”, ha detto il parroco durante l’omelia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ieri si è svolto, nella chiesa di Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, l'ultimo commosso saluto al professore di lettere Antonio Negro. La chiesa era gremita di amici, colleghi, alunni e ex alunni, cresciuti con la passione per la letteratura e l'insegnamento del prof.

Cinquantanove anni, conosciuto da tutti come Tonio, insegnava da anni al Liceo Eliano Luzzatti di Palestrina. Il docente si trovava in classe, impegnato in una spiegazione, quando ha accusato un malore e ha detto agli studenti preoccupati che sarebbe andato un attimo in bagno. Arrivato in corridoio ha perso dopo pochi metri i sensi. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare: le manovre di rianimazione del personale del 118 sono andate avanti per quasi un'ora, ma non sono servite.

"È morto in classe, nel posto che amava di più". Ha detto il parroco durante l'omelia. Al microfono, oltre al parroco, si sono alternati amici, studenti di oggi e di ieri, altri professori. Tutti hanno raccontato non solo la passione per la scuola e la materia, soprattutto la capacità di trasmettere ai ragazzi e alle ragazze alcuni valori tramite le sue lezioni, ma soprattutto la sua sincera amicizia.