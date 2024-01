L’ospedale Bambino Gesù rifiuta donazione da un milione di euro da Leonardo: “Non capiamo il motivo” L’ospedale Bambino Gesù ha rifiutato una donazione da Leonardo, società pubblica attiva nel settore della difesa. “Volevamo solo raccogliere gli appelli del Papa per aiutare i più bisognosi, i bambini malati, i poveri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha rifiutato una donazione da un milione e mezzo di euro da Leonardo, società pubblica italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. La donazione, spiega la Repubblica che riporta la notizia, sarebbe dovuta servire ad acquistare una tac di ultima generazione per curare i bambini ricoverati nel nosocomio. A sollecitare il rifiuto dell'ospedale sarebbe stata la Segreteria di Stato su richiesta di Papa Francesco. La donazione sarebbe stata fatta allora all'ospedale Gaslini di Genova, che l'avrebbe invece accettata. Il tutto si sarebbe svolto in forma privata prima della fine dell'anno, durante le festività natalizie, ma la notizia è trapelata solo ora.

L'ospedale Bambino Gesù, riporta Ansa, non ha voluto commentare la notizia mentre padre Tonio Dell'Olio, fondatore di Pax Christi, ha dichiarato: "Quello dell'ospedale costituisce un precedente molto importante che fa onore soprattutto per la coerenza e perché, al di là di ogni pur profonda convinzione, francamente non è facile rinunciare a una cifra così importante. Non è sempre vero che ‘pecunia non olet'. Talvolta la puzza si sente eccome! E c'è chi ha il coraggio di dire no".

"In tutti i teatri di guerra in corso, a partire dall’Ucraina e dal Medio Oriente, non c’è nessun sistema offensivo di nostra produzione – ha dichiarato Leonardo a la Repubblica – Noi lavoriamo per la sicurezza con sistemi all’avanguardia, droni per la vigilanza, ma niente armi. Volevamo solo raccogliere gli appelli del Papa per aiutare i più bisognosi, i bambini malati, i poveri. Non capiamo questo rifiuto".