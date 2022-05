Litiga con il coinquilino e lo accoltella al cuore: 55enne in fin di vita I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno arrestato un romano di 53 anni con precedenti alle spalle. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio.

Una lite furibonda fra due coinquilini. All'improvviso uno di due impugna un coltello e colpisce l'altro al cuore. Un 55enne di nazionalità egiziana è gravissimo e la sua prognosi rimane riservata. Per il suo tentato omicidio (per il momento) i carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno arrestato un romano di 53 anni con precedenti alle spalle.

La ricostruzione dei fatti

Il fatto è avvenuto ieri all'interno di un appartamento in via dei Castani a Centocelle. Stando a quanto ricostruito la furiosa litigata sarebbe scoppiata per problemi di convivenza, questioni di poco conto. Uno dei due coinquilini ha afferrato un pugnale e ha accoltellato l'altro al petto. Subito dopo è scappato cercando di far perdere le sue tracce, ma è stato bloccato dai militari, avvertiti nel frattempo da alcuni vicini di casa della vittima. All'interno dell'appartamento i carabinieri hanno trovato e sequestrato l'arma del delitto, che tra l'altro era ancora sporca di sangue. L'uomo è stato ammanettato e trasferito in carcere. Nel corso della giornata di ieri il gip ha convalidato l'arresto per tentato omicidio.

Gravissimo un 53enne, rischia di morire

Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Casilino, dov'è tuttora ricoverato. È in gravissime condizioni e in prognosi riservata per una profonda ferita all'emitorace sinistro.