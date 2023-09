L’incidente a poca distanza da casa, mentre rientra dal lavoro: Alessandro Trabacchin muore a 41 anni Lo schianto fatale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Prato Cesarino, a Cisterna di Latina. Il 41enne, cuoco in un ristorante, stava per arrivare a casa a Borgo Bainsizza quando ha improvvisamente perso il controllo dello scooter.

A cura di Teresa Fallavollita

Stava tornando a casa nella notte di sabato dopo una serata di lavoro. Mancava ormai poco all'ingresso della sua abitazione quando ha improvvisamente perso il controllo dello scooter, finendo contro il guardrail. L'incidente è stato fatale: Alessandro Trabacchin è morto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. Starà agli agenti del commissariato di Cisterna il compito di far luce sulla dinamica del sinistro.

La ricostruzione dell'incidente

Non accenna a fermarsi la scia di sangue sulle strade della regione. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre è stata registrata un'altra vittima: Alessandro Trabacchin ha perso la vita in sella al suo scooter in seguito a un grave incidente a Cisterna di Latina. L'uomo, di soli 41 anni, stava rientrando a casa a Borgo Bainsizza, tra Cisterna e Latina, dopo il turno di lavoro in un ristorante sul mare dove era assunto come cuoco. Lo riporta il Messaggero. Una volta uscito dalla via Pontina ha imboccato via Prato Cesarino: Trabacchin era ormai praticamente arrivato nei pressi della sua abitazione, a meno di un chilometro di distanza, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, uno scooter Kymco.

Non è ancora chiara la dinamica: tra le ipotesi, l'uomo potrebbe aver sbandato per evitare un ostacolo o a causa di una distrazione. Ciò che è certo è che non ci sono altri mezzi coinvolti. L'impatto con il guardrail è risultato fatale: l'uomo è deceduto sul colpo, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso del personale sanitario. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Cisterna e quelli della polizia stradale di Albano Laziale: a loro il compito di effettuare i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

Alessandro Trabacchin era molto conosciuto in zona e da ieri sui social si inseguono ricordi e messaggi di cordoglio di amici e parenti. Il 41enne lascia la compagnia e una figlia di appena 12 anni. I funerali si terranno oggi, lunedì 18 settembre, nella chiesa della parrocchia di San Francesco d’Assisi a Borgo Bainsizza.