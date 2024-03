L’immobilismo di Rocca, Leodori (Pd): “Solo annunci, in un anno non ha fatto niente” Daniele Leodori, consigliere regionale Pd e segretario Pd Lazio a Fanpage.it: “La Regione Lazio è ferma, Rocca ha fatto solo annunci ma nessun atto concreto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Intervista a Daniele Leodori Consigliere regionale Pd, Segretario Pd Lazio

A cura di Enrico Tata

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha organizzato una conferenza stampa per raccontare il lavoro nel corso del primo anno della sua giunta. Daniele Leodori, consigliere regionale del Pd, segretario del Pd Lazio, qual è il suo giudizio complessivo su un anno di giunta Rocca? La Regione sta meglio di come l'ha lasciata la giunta di cui è stato vicepresidente e poi presidente?

Penso che in questi mesi la Regione Lazio sia stata sostanzialmente immobile. Non avevamo risolto tutti i problemi, ma rispetto a un anno fa sono peggiorati e non certo migliorati. Nella conferenza stampa di ieri, il presidente Rocca ha chiesto ancora tempo per portare risultati, ma sono trascorsi già dodici mesi dalla sua elezione. Per questo, credo che il giudizio non possa che essere negativo rispetto a questo primo anno di giunta Rocca.

Quali promesse non ha mantenuto?

Quando si è insediato, Rocca ha promesso di risolvere il problema dell'affollamento dei pronto soccorso e delle lunghissime liste d'attesa. Ma l'unica misura approvata in questo senso riguarda l'ampliamento delle prestazioni delle strutture sanitarie private. Rocca ha detto che la giunta si è riunita 63 volte, ma se guardiamo ai provvedimenti, la Regione Lazio non ha varato alcuna norma, riforma o provvedimento degno di questo nome, se escludiamo le delibere obbligatorie in tema di bilancio. Il Consiglio regionale, infatti, si è riunito sostanzialmente per discutere di mozioni e ordini del giorno mentre non c'è, ripeto, lo straccio di un provvedimento proposto dalla giunta Rocca.

Sulla sanità, Rocca rivendica anche un piano di investimenti per le assunzioni, l’avvio delle interlocuzioni per lo spostamento del Policlinico Umberto I, l’intervento sulle liste d’attesa…

È trascorso un anno, ma sull'edilizia sanitaria abbiamo solo annunci: concretamente, invece, resta tutto fermo e tutto bloccato. Sulla questione del Policlinico Umberto I la situazione è confusa: non c'è stato alcun confronto e Rocca immagina l'inserimento dell'Umberto I in un'area in cui c'è già l'ospedale Pertini e dovrebbe sorgere lo stadio della Roma. Di questo, tra l'altro, Rocca aveva parlato anche lo scorso anno, ma dopo tredici mesi sul nuovo Umberto I siamo ancora agli annunci e di concreto non c'è davvero niente. Al di là delle promesse, non c'è alcun provvedimento su questo dossier, come del resto sull'edilizia sanitaria in generale e sull'utilizzo delle risorse che noi avevamo programmato, che invece sembrano sparite misteriosamente dai radar.

Sul taglio dell’Irpef, alla fine Rocca ha mantenuto le promesse e ha confermato l’impegno preso con i sindacati e ha rifinanziato, di fatto, il ’taglia tasse’. Sono sufficienti le misure decise dalla giunta?

Questo provvedimento non è ‘della giunta Rocca'. Il presidente non aveva alcuna intenzione di affrontare il tema del taglio dell'addizionale Irpef. Abbiamo fatto una lunga battaglia in sede di Commissione Bilancio per convincere la giunta e per sottolineare la necessità di dare un segnale ai lavoratori, confermando il taglio dell'Irpef. Ma ripeto, Rocca e i suoi assessori non avevano alcuna intenzione di proporre un provvedimento del genere. Dopo un confronto serrato, anche grazie alle forze sindacali, abbiamo strappato questo impegno e per questo è assolutamente forzato parlare di provvedimento della giunta Rocca. Il lavoro che è stato fatto è serio e importante, perfezionato certamente dall'assessore Righini ma il taglio dell'Irpef è stato approvato grazie all'impegno dell'opposizione unita, al lavoro del Consiglio e della Commissione Bilancio.

Rocca ha parlato anche del nuovo piano di gestione dei rifiuti, sostenendo di aver fatto in un anno quello che non è stato fatto in dieci. È d'accordo?

Al momento, anche in questo caso, siamo davanti all'ennesimo annuncio che non si basa su alcun provvedimento concreto. ‘Abbiamo fatto quello che non è stato fatto in dieci anni', ha detto Rocca. Ma per ora non sono state né presentate né approvate misure sostanziali su questo tema. Aspettiamo il confronto sui rifiuti prima in Commissione e poi in aula e in seguito giudicheremo se l'ennesimo annuncio si trasformerà in decisioni reali oppure resterà tale, come tutti quelli che sono stati declamati ieri dal presidente.

Insomma, possiamo riassumere che per voi del Partito democratico il primo anno della giunta Rocca sia stato caratterizzato da annunci e immobilismo?

Nel raccontare questi dodici mesi, Rocca parla di azioni che nessuno in realtà ha visto. Le poche che sono state portate a termine, sono in realtà frutto della battaglia in aula delle opposizioni unite. La Regione è ferma, immobile, e tutti i problemi continuano ad essere rinviati nel tempo. Come per esempio la questione delle liste d'attesa nella sanità: Rocca ha chiesto ancora tempo, spostando semplicemente in avanti il problema. Insomma, in questi dodici mesi c'è stato un immobilismo preoccupante da parte della giunta di centrodestra.