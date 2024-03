Come sarà risolto il problema delle liste d’attesa nel Lazio per le visite mediche: la promessa di Rocca Il presidente Rocca ha promesso di risolvere entro il 2024 il problema delle lunghissime liste d’attesa per visite e prestazioni mediche pubbliche nel Lazio. Nel sistema di prenotazione Recup della Regione Lazio saranno inserite 4 milioni di prestazioni in convenzione, gestite dagli ospedali e dalle strutture sanitarie private. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Presentando i risultati ottenuti nel primo anno della sua giunta, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha promesso che il problema delle lunghissime liste d'attesa per le visite mediche sarà risolto entro il 2024. Per farlo, il primo passo compiuto è stato quello di accorpare le agende delle strutture sanitarie private a disposizione del Recup, il servizio di prenotazione delle prestazioni mediche.

Fino ad oggi, infatt,i le agende per le prestazioni pubbliche offerte dai privati accreditati erano gestite direttamente dalle strutture. Si tratta di oltre 4 milioni di prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale che la Regione finanzia e che però non erano inserite nel servizio Recup. In pratica, ha spiegato Rocca, "si lasciava al privato campo libero per potersi programmare queste prestazioni. Noi abbiamo obbligato i privati a mettere le loro agende a disposizione del Recup. Oggi ho creato le premesse e sfido chiunque a trovare negli ultimi 20 anni un presidente che non ha rinnovato 27 contratti ai privati perché non volevano mettere a disposizioni le loro agende".

Significa concretamente che fra qualche mese i cittadini del Lazio potranno prenotare prestazioni pubbliche anche negli ospedali privati (quelli convenzionati che erogano prestazioni in convenzione con il servizio sanitario nazionale, per l'appunto), prenotando direttamente attraverso il Recup, online o telefonando al numero 069939, e non più utilizzando il cup delle singole strutture sanitarie private.

Il governatore laziale ha annunciato anche che sarà pubblicato entro un mese il cosiddetto ‘cruscotto sanitario' per il monitoraggio dei posti letto in ospedale. "Questo strumento ci permetterà di vedere in tempo reale dove ci sono posti letto disponibili e di quali specialità e dovrebbe essere pronto entro un mese. Si tratta di un monitoraggio per far in modo che i posti letto non si ricerchino solo tramite fax ma anche per capire perché non vengono messi a disposizione per esempio dell'emergenza-urgenza. Sarà una modalità di gestione molto più snella che consentirà di vedere la situazione dell'occupazione dei posti letto ospedale per ospedale, sia pubblico che privato".

Nella conferenza stampa di presentazione dei risultati ottenuti in questo primo anno, Rocca ha affermato di aver potenziato l'offerta sanitaria sul territorio e di aver ridotto i tempi di visita nei pronto soccorso, grazie ai 350 posti letto acquistati dalle strutture private accreditate. L'amministrazione Rocca ha inoltre stanziato risorse per 1,2 miliardi di euro sull'edilizia sanitaria e 209 milioni per le assunzioni del personale sanitario. Prevista anche la costruzione di cinque nuovi ospedali (Latina, Golfo, Rieti, Nuovo ospedale tiburtino e Acquapendente) per 879 milioni di euro.