L’idea della pizzeria di Roma: la pizza ai bastoncini di pesce, come quella surgelata

A cura di Enrico Tata

La pizza con i bastoncini di baccalà, come quella surgelata. L'idea è venuta a Stefano Callegari, l'inventore del Trapizzino e patron della pizzeria Sbanco, quartiere Appio-Latino. "Scuola Callegari insegna che non esiste il bianco e nero ma un’infinita’ di sfumature di grigio. Spesso il trash food ha basi solide e intuizioni geniali e da Sbanco la gola è religione. Come diciamo sempre a Roma, 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙨𝙚 𝙨𝙘𝙝𝙚𝙧𝙯𝙖 𝙗𝙞𝙨𝙤𝙜𝙣𝙖 𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙨𝙚𝙧𝙞", si legge sulla pagina Facebook del ristorante. E quindi ecco la pizza special di marzo: una versione riveduta e corretta della pizza con i bastoncini. Questi gli ingredienti: crema di ceci, bieta ripassata in padella con aglio, olio e peperoncino, fiordilatte, bastoncini croccanti di baccalà, polvere di peperone di Senise.

La pizza ai bastoncini per ora è realtà soltanto in Germania. Un utente su Twitter l'ha richiesta all'azienda Dr Oetker, che in Germania distribuisce i bastoncini. La risposta è arrivata nel 2020, ma soltanto con un ‘pesce d'aprile'. Adesso, però, la pizza è diventata realtà ed è in vendita in tutti i supermercati tedeschi, anche se in edizione limitata. Si tratta di una pizza agli spinaci con sopra dei bastoncini di pesce, come quelli che tutti noi conosciamo.

Un'altra pizza prodotta da Dr.Oetker che ha fatto discutere è la ‘Pizza Ristorante Hawaii', "una golosità per chi ama i tradizionali sapori mediterranei". Questi gli ingredienti: "pomodori ben maturi, ananas, formaggio, mozzarella grattugiata e prosciutto". Anche in questo caso un famoso pizzaiuolo, Franco Pepe, ha realizzato una versione gourmet di questa pizza con un accostamento così azzardato. Ne è nata "AnaNascosta": all'interno di un cono fritto viene inserita una fonduta di Grana Padano Dop di 12 mesi e pezzetto di ananas quasi ghiacciato, avvolto in una fetta di prosciutto crudo San Daniele. All'ultimo viene spruzzata un po' di liquirizia.