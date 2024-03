Licenziata dalla Roma dopo video intimo, la vittima ascoltata dalla Figc: “Umiliata dalla vicenda” La ragazza licenziata dall’As Roma dopo che un calciatore ha diffuso un suo video intimo è stata ascoltata insieme al fidanzato dalla Figc. “Umiliata dalla vicenda, nessun provvedimento preso nei confronti del giocatore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook.

È stata sentita ieri mattina negli uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) la donna licenziata dall'As Roma in seguito alla diffusione di un suo video intimo da parte di un giocatore. Al procuratore federale Giuseppe Chinè ha raccontato tutta la vicenda, da quando il ragazzo (minorenne all'epoca dei fatti) le ha preso il cellulare, a quando ha saputo della sua diffusione in numerose chat interne al club giallorosso. Passando, ovviamente, per il suo licenziamento.

La ragazza, come riportato da Il Messaggero, si è soffermata anche su un altro aspetto: ossia che per il giovane che ha rubato il video, e per tutti coloro che lo hanno visto e diffuso, non sono stati presi provvedimenti. Ha ricostruito la rete delle persone che hanno contribuito a tutto questo e fatto i loro nomi. Adesso la Procura federale, analizzate anche le ragioni addotte dal club per giustificare il licenziamento della ragazza, continuerà le sue indagini, sentendo anche il calciatore che ha ammesso di aver rubato e diffuso il video all'insaputa della vittima. E non è escluso che possa trasmette gli atti alla giustizia ordinaria.

Per mesi, ha raccontato la ragazza licenziata, è stata oggetto di battutine, sorrisi e sguardi non professionali all'interno dell'ambiente lavorativo. Solo quando è stata convocata per essere licenziata è venuta a sapere che da mesi circolava un suo video in atteggiamenti intimi con il fidanzato (allontanato anche lui). Ha spiegato di essersi sentita umiliata e di stare ancora peggio dopo l'esplosione della bomba mediatica sulla vicenda.

L'As Roma ha licenziato la ragazza per ‘incompatibilità ambientale'. Poi, una volta esploso il caso, ha dichiarato di aver allontanato la giovane perché nel video intimo si sentirebbe la stessa chiedere favori professionali al suo fidanzato. Circostanze che la coppia nega, tanto da aver deciso di impugnare il licenziamento.