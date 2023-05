L’ex atleta Flavia Ferrari muore mentre fa jogging: nel 2019 l’addio alle piste per problemi di salute La giovane era stata dimessa proprio ieri da una struttura sanitaria dove veniva curata per i problemi di salute che l’affliggevano da tempo.

A cura di Natascia Grbic

Era appena stata dimessa dalla struttura sanitaria in cui era ricoverata Flavia Ferrari, la giovane di ventitré anni che questa mattina è morta a causa di un malore mentre correva nel parco di Tor Tre Teste. Ex atleta, aveva praticato per anni il mezzofondo, prima di ritirarsi a causa di gravi problemi cardiaci che le avevano imposto uno stop. In questi anni era stata ricoverata presso varie cliniche: solo ieri sui social festeggiava le dimissioni dall'ultima struttura in cui era stata.

Flavia Ferrari è morta questa mattina molto probabilmente a causa di un malore mentre stava facendo jogging nel parco di Tor Tre Teste. Verso le 7 alcune persone l'hanno vista accasciarsi al suolo e l'hanno immediatamente soccorsa, chiamando il 112. Inizialmente era sembrato che i tentativi di rianimazione fossero andati a buon fine, la 24enne sembrava si stesse riprendendo. Così però non è stato, ed è deceduta poco dopo.

La salma di Flavia è stata portata al policlinico di Tor Vergata per essere esaminata dal medico legale, dopodiché sarà restituita alla famiglia per organizzare i funerali.

Leggi anche Minaccia la moglie con un coltello alla stazione di servizio: i passanti chiamano i carabinieri

"La 24enne si era ritirata tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 dall’atletica a livello agonistico (che praticava con addosso la maglia della Studentesca Rieti), per poter curare alcuni seri problemi di salute che non le avevano permesso di continuare l’attività sportiva come l’aveva sempre fatta – spiega in una nota la Fidal Lazio – In un lungo post sui social aveva spiegato tutto, annunciando a tutto il mondo sportivo che tanto amava sin da bambina, la sua decisione obbligata di lasciare l’atletica".

“Un altro lutto scuote la nostra atletica – ha dichiarato il presidente della Fidal Lazio, Fabio Martelli – Rivolgo il mio personale abbraccio alla famiglia, alla mamma, al papà e al fratello di Flavia per un dolore che possiamo solo immaginare. Siamo vicini a loro e a tutti coloro che l’hanno sempre amata e apprezzata da sportiva e giovane donna".