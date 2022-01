Legata, picchiata a sangue e stuprata al centro Caritas: la denuncia di una 51enne La vittima è una signora di 51 anni di nazionalità polacca e il presunto colpevole è, come lei, un ospite di un centro Caritas in zona Boccea, Roma Nord.

A cura di Enrico Tata

Legata, picchiata a sangue e poi denunciata. La vittima è una signora di 51 anni di nazionalità polacca e il presunto colpevole è, come lei, un ospite di un centro Caritas in zona Boccea, Roma Nord. Il fatto sarebbe avvenuto in pieno giorno, intorno alle 15. L'uomo, 66 anni di nazionalità romena, sarebbe entrato all'interno della camera della donna e l'avrebbe violentata: avrebbe spaccato un mobile sulla schiena della signora, l'avrebbe bloccata, legata e stuprata. Le grida disperate hanno attirato l'attenzione degli altri ospiti, che subito sono entrati nella stanza e hanno bloccato l'autore dell'aggressione. "Quell'uomo prima mi ha picchiata a sangue e poi mi ha stuprata", la denuncia della donna. "Me lo sono ritrovato improvvisamente nella stanza. Mi bloccava a letto con tutta la forza e ha abusato di me".

La denuncia di una ospite del centro Caritas: "Legata, picchiata e violentata"

I responsabili del centro Caritas hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine, che subito hanno cominciato le indagini. La signora era sotto shock, il suo aggressore ha negato i fatti. Viste le ferite riportate dalla donna, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, dove è stata curata per alcune ferite al braccio. In attesa di ulteriori riscontri, il 66enne è stato fermato dalla polizia. Sicuramente la donna è stata picchiata brutalmente e quasi certamente il 66enne è responsabile, ma ora i medici dovranno confermare anche l'ipotesi di violenza sessuale, che la presunta vittima continua a confermare. Dopo aver sentito tutti i testimoni, la polizia invierà a breve una prima informativa al pool anti violenza della procura di Roma. La notizia della presunta violenza sessuale è stata riportata dal Messaggero.