Le navi di carta di Sos Mediterranee nelle fontane storiche di Roma: "Politica si occupi dei migranti" L'obiettivo del blitz di SOS Mediterranee è quello di sensibilizzare "su ciò che accade ogni giorno nel Mediterraneo centrale, sotto gli occhi di una politica spesso assente, impotente o addirittura ostile".

A cura di Enrico Tata

Blitz degli attivisti di SOS Mediterranee Italia, che questa mattina all'alba hanno posizionato alcune barche di carta nelle più importanti fontane storiche di Roma e nel fiume Tevere. L'obiettivo è quello di sensibilizzare "su ciò che accade ogni giorno nel Mediterraneo centrale, sotto gli occhi di una politica spesso assente, impotente o addirittura ostile".

In un comunicato diffuso da Sos Mediterranee Italia si legge: "È arrivato il momento che l’Europa si assuma la responsabilità di affrontare la questione della rotta migratoria più letale del mondo, dove ogni anno muoiono migliaia di persone innocenti. Criminalizzare e ostacolare chi cerca di salvare vite è inaccettabile e offensivo. Alle 11.30 scenderemo in piazza (a Largo di Torre Argentina) per dire alla politica che più di 10mila cittadini hanno sottoscritto la nostra petizione in cui si chiede alle istituzioni di fermare questa strage di donne, bambini e uomini, e intervenire con un’azione corale e condivisa: vedremo se dalla prossima legislatura riusciremo a far arrivare la loro (e la nostra) voce a Bruxelles".

Alle 11.30 di oggi è in programma un evento pubblico dal titolo ‘Non restiamo a guardare', durante il quale si parlerà di soccorso in mare e politiche europee. Interverranno tra gli altri la direttrice generale di SOS MEDITERRANEE Italia Valeria Taurino, il presidente Abdelfetah Mohamed, esponenti del mondo politico come Matteo Orfini (Pd), Riccardo Magi (+Europa), Ouidad Bakkali (Pd), Paolo Ciani (Demos), Elisabetta Piccolotti (AVS-SI) ed esponenti della società civile che sostengono l’associazione come Ascanio Celestini, l’attrice Valentina Melis, il rapper Kento e la giornalista Sara Giudice.