Lazio-Milan, 31enne cerca di entrare allo Stadio Olimpico con daspo: arrestato Ha provato ad entrare allo stadio con un daspo, ma i tornelli hanno segnalato un’anomalia nel biglietto e l’uomo è stato arrestato.

A cura di Beatrice Tominic

È successo in occasione della partita fra Lazio e Milan di ieri, 24 gennaio, che si è disputata a Roma, allo Stadio Olimpico. Prima del match, mentre i tifosi si facevano strada per entrare nello stadio e prendere posto per assistere alla partita, un ragazzo di 31 anni è stato sorpreso ai tornelli mentre cercava di entrare: nei suoi confronti, però, è stato trovato un daspo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

L'ingresso ai tornelli

Il ragazzo, un 31enne originario di Foggia, è stato sorpreso mentre si trovava ai tornelli per entrare nello stadio ed assistere alla partita fra Lazio e Milan. Dopo la fila, quando è arrivato il suo turno, ai tornelli di accesso del settore in cui stava per avviarsi, il sistema ha segnalato un'anomalia sul biglietto che aveva presentato il tifoso che ha messo subito in allarme gli agenti della polizia che, come di consueto, si trovavano nello stadio in servizio di ordine pubblico. Così i poliziotti si sono avvicinati al 31enne e hanno eseguito degli approfondimenti.

La misura del Daspo per il tifoso

La ragione della segnalazione è stata chiarita in breve tempo: durante gli approfondimenti, i poliziotti hanno scoperto che il proprietario del biglietto segnalato dal sistema era sottoposto ad un daspo emesso dal Questore di Taranto: la misura a suo carico prevede il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di 6 anni. Nonostante il provvedimento, il 31enne ha comunque provato ad entrare nello stadio Olimpico: il ragazzo è stato immediatamente accompagnato negli uffici del Commissariato Prati che si trovano all’interno dello stesso impianto sportivo. Qui sono stati eseguiti ulteriori accertamenti a seguito dei quali è stato arrestato in flagranza di reato, gravemente indiziato di aver violato la normativa in materia di sicurezza durante le manifestazioni sportive. Stamattina, infine, l'arresto è stato convalidato.