L’assessore comunale inneggia ai “fratelli camerati caduti”: scandalo a Nettuno Bufera per uno status pubblicato dall’assessore alla sicurezza del comune di Nettuno, il leghista Luca Zomparelli.

A cura di Enrico Tata

"Domenica 23 gennaio per i nostri caduti. Per i fratelli morti per un'idea". Questo lo status su Whatsapp dell'assessore alla sicurezza del comune di Nettuno, il leghista Luca Zomparelli. La frase si riferisce a un evento che si terrà al Cimitero del Verano e che è pubblicizzato sul sito del movimento di estrema destra ‘Azione Frontale'. Sul blog si legge: "Vi aspettiamo Domenica 23 Gennaio alle ore 9. Come tutti gli anni renderemo omaggio a tutti i nostri camerati sepolti nel cimitero del Verano. Nel ricordo non li hanno uccisi".

Il 22 gennaio, il giorno prima, è una data molto importante per Anzio e per Nettuno: il 22 gennaio 1944, infatti, circa 40mila soldati americani e britannici sbarcarono in Italia e furono quasi 8 mila i militari che persero la vita. Ogni anno nei due paesi costieri a sud di Roma si tengono celebrazioni e commemorazioni ufficiali di quella giornata storica per il percorso di liberazione del nostro Paese dal nazi-fascismo. Il giorno successivo, a quanto pare, Zomparelli parteciperà alla cerimonia in onore dei caduti fascisti.

Il Partito democratico di Nettuno ha parlato in una nota dell'"ennesimo rigurgito neofascista da parte della maggioranza di centrodestra di Nettuno. Onestamente, c’è poco da dire, questa è l’ennesima dimostrazione che questo centrodestra non ha ancora fatto i conti con la storia ed ora non possiamo che chiedere che il sindaco Coppola revochi immediatamente le deleghe a Luca Zomparelli. Una città come la nostra, decorata con la medaglia d’oro al valor civile non può avere un assessore che inneggia ai “camerati” e che rilancia una manifestazione in loro memoria. La storia non si tocca e non ci può essere nessuno spazio per revisionismi o nostalgie".