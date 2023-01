Lancio della croce a Torvaianica per il rito ortodosso: il pope cade in mare (video) Inaspettato epilogo durante il rito ortodosso del lancio della croce a Torvaianica. Il pope ha perso l’equilibrio ed è caduto inavvertitamente in acqua.

A cura di Alessia Rabbai

Fonte: Facebook ’Non abbiate paura’

Il pope è caduto in mare a Torvaianica, durante il rito ortodosso. L'episodio risale a venerdì 6 gennaio scorso ed è avvenuto lungo il litorale della provincia Sud di Roma. Il sacerdote ha perso l'equilibrio dopo aver lanciato la croce ed è finito in acqua, davanti agli occhi dei presenti, oltre un centinaio di fedeli che stavano partecipando alla celebrazione religiosa. Si tratta di un passaggio della Teofania, un rito dalle origini antiche e molto suggestivo, che viene svolto per tradizione anche in diverse città d'Italia e che attira ogni anno centinaia di persone, oltre ai fedeli tanti curiosi e appassionati. Una volta lanciata in acqua la croce deve essere recuperata da un fedele, che la riconsegna al pope ed è buon auspicio. Ad immortalare la scena gli smartphone, in un video pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas si vede cosa è accaduto.

Il pope cammina in processione sulla spiaggia portando la croce ricoperta di fiori, recandosi verso la riva. Dietro di lui lo seguono i fedeli, adulti e tanti bambini. C'è chi arriva fino al bagnasciuga e chi invece resta a guardare dalla strada, riunendosi su una terrazza che si affaccia sulla spiaggia. Tutt'intorno ad accompagnare il rito ortodosso c'è un religioso silenzio e si riesce a udire il rumore delle onde del mare che si infrangono. Il pope sale su una sorta di passerella innlazata sul mare, un ponteggio transennato e mostra la croce, prima di lanciarla in acqua.

Un gesto simbolico che per la Chiesa ortodossa rappresenta l'immersione di Cristo. Inavvertitamente perde l'equilibrio e cade anche lui. Un episodio spiacevole per il pope, che però non ha interrotto il clima solenne del rito. Subito è stato soccorso, aiutato ad uscire dall'acqua e messo in sicurezza in attesa dell'arrivo di abiti asciutti.