Ladispoli, sub si immerge per andare a pesca e scompare: ritrovata solo la barca Sono ore di apprensione per i famigliari di un sub di 70 anni che ieri si è immerso a pesca nel mare di Ladispoli ed è scomparso. È stata trovata solo la barca vuota, le ricerche sono in corso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non si hanno più notizie di un subacqueo settantenne, che si è immerso in mare a Ladispoli ed è scomparso. È stata ritrovata la barca, ma di lui nessuna traccia, le ricerche sono in corso ma si teme il peggio. Si tratta di un romano, del quale non è stata ancora resa nota l'identità. I drammatici fatti sono accaduti ieri e le ricerche sono in corso, ma la speranza di ritrovarlo vivo si affievolisce con il trascorrere delle ore. Secondo le informazioni apprese era mattina, l'uomo, con la passione per l'attività subacquea e la pesca, era andato al largo nel tratto di Torre Flavia a bordo dell'imbarcazione per poi tuffarsi in profondità, in cerca di pesce. Ma con il trascorrere delle ore non è più tornato a riva.

Le richerche dei militari della guardia costiera di Ladispoli-San Nicola sono partite quando è stata individuata l'imbarcazione, sul posto ci sono anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, intervenuti con la squadra 26A e l'elicottero Drago e i volontari della protezione civile Dolphin. Questo per quanto riguarda le ricerche in mare, a terra invece sono al lavoro i carabinieri e i vigili urbani. A bordo dell'imbarcazione del pensionato non c'era nessuno.

Le ricerche hanno attirato l'attenzione di molti bagnanti che si trovavano in spiaggia e hanno osservato da lorntano i soccorritori al lavoro, chiedendosi cosa fosse accaduto. L'ipotesi è che l'uomo mentre era in acqua sia stato colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo e non sia riuscito più ad emergere in superficie. Le ricerche che sono state interrotte nel tardo pomeriggio di ieri, sono riprese stamattina e continueranno nelle prossime finché non verrà ritrovato.