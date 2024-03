La truffa della finta amica che mette una polvere “magica” sulle gambe in cambio di soldi e gioielli Ennesima truffa su un’anziana, stavolta a Colleferro, dove una donna si è finta un’amica d’infanzia, dicendole che con una polvere magica l’avrebbe fatta tornare a camminare bene, in cambio di soldi e gioielli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ha adescato una donna anziana che camminava male, mettendole una polverina sulle gambe e convincendola del fatto che, se le avesse consegnato denaro e gioielli, sarebbe guarita. Gli agenti del Commissariato di Colleferro e la Scientifica indagano per risalire alla responsabile di un episodio accaduto ieri a Colleferro, in provincia di Roma. Vittima è una donna di ottant'anni, che è stata truffata. Sono numerosi gli episodi tra Roma e provincia, ma anche nel resto del Lazio di raggiri, dei quali vittime sono persone anziane.

La truffatrice si è finta una vecchia amica

Secondo quanto ricostruito finora dai poliziotti la donna anziana, rendendosi conto di essere stata truffata, ha sporto denuncia. Agli agenti ha raccontato che ieri le ha citofonato a casa una donna, dicendole di essere una sua vecchia amica d'infanzia, chiedendole se si ricordasse di lei e se potesse scendere per salutarla. L'anziana le ha risposto che il suo nome non le diceva nulla e che non sarebbe potuta scendere, perché faceva fatica a camminare. Così l'altra donna è salita al piano in cui si trovava la sua abitazione.

Come funziona la truffa della polverina magica

Vedendo che l'ottantenne si muoveva con difficoltà, la donna le ha confidato di avere una soluzione che faceva proprio al caso suo. Ha estratto un sacchetto all'interno del quale c'era della polvere, una "polverina magica", l'ha chiamata, e l'ha cosparsa sulle gambe della vittima. "Con questa guarirai e camminerai di nuovo bene – le ha detto – però per far sì che funzioni devi mettere i soldi e gli oggetti di valore che possiedi in un fazzoletto".

L'anziana, che si fidava di quella he diceva essere una sua vecchia amica d'infanzia, le ha creduto e ha fatto quanto richiesto. Ma la donna ha afferrato il fazzoletto ed è scappata, portandosi via 600 euro in contanti, oggetti d'oro dal valore da quantificare e due buoni postali da 5mila e 10 mila euro.