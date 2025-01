video suggerito

La tecnica dei ladri, filo di colla per capire se qualcuno è in casa: due condomini-poliziotti li smascherano Questa volta però i ladri, due ragazzi georgiani di 23 e 24 anni, hanno scelto di svaligiare il palazzo sbagliato. Due condomini, infatti, sono poliziotti e sono riusciti a farli arrestare.

A cura di Enrico Tata

La tecnica dei ladri è collaudata ed efficace: mettono un filo di colla sulla serratura per capire se qualcuno è in casa. Se la colla resta lì, vuol dire che è il momento di agire e di scassinare il portone. Questa volta però i ladri, due ragazzi georgiani di 23 e 24 anni, hanno scelto di svaligiare il palazzo sbagliato. Due condomini, infatti, sono poliziotti. Sono rientrati in casa dopo una serata, hanno aperto il portone di un palazzo in via Franco Sacchetti, tra Talenti e Bufalotta, e hanno sentito strani rumori. Subito hanno chiesto l'intervento sul posto di una pattuglia, cercando di non perdere di vista i due giovani sospetti.

In pochi minuti i ladri sono stati bloccati dalle forze dell'ordine e arrestati prima che potessero portare a termine il furto. I due malviventi erano già da qualche giorno nel mirino dei poliziotti, poiché alcune telecamere di sicurezza li avevano ripresi intenti proprio a sistemare i fili di colla sui portoni per monitorare l'eventuale presenza di persone in casa.

Gli agenti hanno anche deciso di perquisire le loro abitazioni e lì hanno trovato un vero e proprio arsenale di attrezzi utili per scassinare: arnesi, chiavi per manomettere i portoni, marchingegni di ogni tipo e anche oggetti rubati, probabile refurtiva di vecchi colpi. Tra questi c'era anche un portatile rubato nel corso della notte di Capodanno, già identificato e restituito alla legittima proprietaria insieme ad altri beni da lei riconosciuti. Gli investigatori stanno tentando in queste ore di identificare gli altri oggetti e di restituirli a i proprietari nel più breve tempo possibile.