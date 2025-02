video suggerito

La spiaggia Tiberis pronta per l'estate: sarà un parco permanente con palestra e campo da bocce Voluta dall'ex sindaca Virginia Raggi nel 2018, la spiaggia Tiberis diventerà un parco d'affaccio fluviale permanente, che sarà pronto entro l'estate.

A cura di Enrico Tata

La spiaggia Tiberis, voluta dall'ex sindaca Virginia Raggi nel 2018, diventerà un parco permanente che sarà pronto per l'estate 2025. Il dipartimento capitolino Tutela Ambientale ha infatti pubblicato il bando di gara per la realizzazione del parco d’affaccio fluviale permanente di Tiberis, all'altezza di Ponte Marconi. La scadenza per presentare le offerte è fissata per il 20 febbraio. L'avvio dei lavori è previsto a marzo e l'obiettivo è completare il cantiere entro luglio.

L'intervento sarà svolto su una superficie complessiva di 1,5 ettari, con il progetto che prevede la costruzione di una piazza gradonata con diversi giochi d'acqua per l'estate. D'interno, invece, potrà essere utilizzata come piazza di incontro o per l'allestimento di mercati ed eventi. Ci sarà una zona in sabbia per la spiaggia estiva, saranno riqualificati i campi da beach volley e saranno realizzati un campo di bocce, un'area fitness e una zona cani recintata e attrezzata con panchine. Sul fronte della sicurezza, previsto un nuovo impianto di illuminazione e un sistema di videosorveglianza.

"Entra nella fase operativa la realizzazione del parco d’affaccio permanente di Tiberis, con un iter cui abbiamo dato tempi strettissimi per assicurare l’apertura nella prossima stagione estiva. Insieme agli altri cinque parchi d’affaccio giubilari di prossima inaugurazione e al Parco Tevere Sud, realizzato a cura della Soprintendenza di Stato, prende forma il masterplan del Tevere che ha l’obiettivo di restituire alla fruizione pubblica aree oggi in gran parte degradate che hanno la potenzialità di costituire il più grande parco fluviale d’Europa. Il Tevere costituisce uno dei principali assi di sviluppo sui quali stiamo lavorando, sia in termini di ecosistemi, biodiversità e sostenibilità ambientale sia di riqualificazione del territorio e valorizzazione per il turismo e per il tempo libero. Il progetto Tiberis consolida la vocazione ricreativa e sportiva dell'area e fornisce una risposta all'esigenza della cittadinanza di rendere questo spazio un parco permanente, con nuove funzioni in grado di migliorarne l’accoglienza e la fruibilità", ha spiegato in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.