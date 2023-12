La sorella di Mirella Gregori: “La procura riapra le indagini come ha fatto con Emanuela Orlandi” Mirella Gregori è la giovane di quindici anni scomparsa un mese prima di Emanuela Orlandi. La sorella ha chiesto siano riaperte le indagini come nel caso della cittadina vaticana.

"Ci sono dei punti fondamentali legati alla scomparsa di mia sorella. Non capisco perché la Procura di Roma non li prenda in considerazione. Per questo con il nostro avvocato Nicodemo Gentile stiamo lavorando a un memorandum di cose che a breve dovrebbero portare alla riapertura dell’inchiesta". Lo ha dichiarato Maria Antonietta Gregori, la sorella di Mirella Gregori, la ragazza scomparsa il 7 maggio 1983, poco più di un mese prima della sparizione di Emanuela Orlandi. Ospite a Cusano Italia Tv insieme a Nicodemo Gentile, il suo avvocato, ha chiesto che il caso della sorella sia riaperto.

"Abbiamo depositato di recente presso la Procura di Roma una memoria, ricca di elementi utili per far luce sulla scomparsa di Mirella Gregori. Si tratta di una serie di tracce che potrebbero impegnare la Procura a presentare una richiesta di riapertura delle indagini al gip”, ha dichiarato il legale.

La sorella di Mirella Gregori chiede siano sentite dalla commissione d'inchiesta delle persone che potrebbero avere informazioni utili sul caso. E che, secondo la donna, all'epoca dei fatti potrebbero non essere state adeguatamente ascoltate. Si tratta di un compagno di classe della ragazza e della proprietaria del bar sotto casa della famiglia.

"Il fulcro della storia è tutto lì ed è da lì che bisogna ripartire. Sonia non può non sapere; e andrebbe sentito bene anche Alessandro, compagno di scuola di Mirella alle medie che si è più volte contraddetto, ci sono tanto di verbali a testimoniarlo. Così come furono contraddittorie le dichiarazioni degli amici di Alessandro. Davanti a queste telecamere e questi microfoni voglio ribadire il mio appello: chi sa parli".

Su Mirella Gregori le indagini non sono state riaperte, a differenza del caso di Emanuela Orlandi. Come nel caso della cittadina vaticana, anche la famiglia di Mirella Gregori non ha mai saputo più nulla della ragazza. La sorella vorrebbe sapere cosa le è accaduto, e se vi siano legami tra le due sparizioni.