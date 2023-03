La runner Elisabetta Beltrame morta per una terribile malattia nel giorno del suo 36esimo compleanno I funerali di Elisabetta Beltrame si terranno domani, martedì 7 marzo, alle 10:30 nella Chiesa di San Filippo Neri in Via delle Sette Chiese a Roma.

A cura di Enrico Tata

È morta ieri, nel giorno del suo 36esimo compleanno, Elisabetta Beltrame, una runner molto conosciuta a Roma e provincia. Ha perso la vita a causa di una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. Su Facebook la ricordano in tanti, per i risultati ottenuti, ma anche e soprattutto per il suo splendido sorriso.

Domani i funerali in via delle Sette Chiese

I funerali di Elisabetta si terranno domani, martedì 7 marzo, alle 10:30 nella Chiesa di San Filippo Neri in Via delle Sette Chiese a Roma. L'Athletica Vaticana la ricorderà nel corso della Messa del Maratoneta, che sarà celebrata sabato 18 marzo alle ore 18 nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. Non solo Elisabetta è morta nel giorno del suo 36esimo compleanno, ma la notizia della tragica perdita si è diffusa proprio mentre a Ostia si correva la mezza maratona, una gara a cui la ragazza aveva partecipato spesso.

L'addio del mondo dell'atletica

"Ancora una volta ci rendiamo conto quanto la vita sia ingiusta nei confronti delle persone speciali. Solo tre giorni fa bbiamo appreso la triste notizia del male che la perseguitava. Elisabetta è stata una Atleta importante di questi ultimi anni con dei risultati interessanti e molte vittorie nella sua bacheca, ha regalato molto al mondo dell'Atletica e della corsa in generale ma sopratutto ci ha regalato la cosa più bella…il suo grande SORRISO che porteremo sempre nei nostri cuori", l'addio sulla pagina dell'ASD Talenti running team.

" Il Presidente e il Consiglio Provinciale FIDAL Roma Sud si uniscono al dolore per la prematura scomparsa di Elisabetta Beltrame, atleta molto conosciuta nel mondo running e sempre presente alle manifestazioni del nostro territorio. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze a nome di tutta la FIDAL Roma Sud", si legge sul sito della FIDAL Roma Sud, Federazione Italiana di Atletica Leggera.