La protesta trattori si sgonfia alle porte di Roma, agricoltori pochi e divisi: "Quelli venduti a Fratelli d'Italia" "Riscatto Agricolo è un comitato creato da Fratelli d'Italia, dopo, molto dopo. Sono loro, iscritti al partito e addirittura alcuni sono consiglieri comunali", ha accusato Danilo Calvani, ex 'forcone' alla guida del Cra, 'Comitato degli agricoltori traditi'.

A cura di Enrico Tata

Dopo giorni di blocchi e proteste, i trattori sono arrivati alle porte di Roma. Ma gli agricoltori arrivano nella Capitale con un fronte più che spaccato e tutt'altro che compatto. Da una parte, infatti, c'è Riscatto Agricolo, che ha raggiunto un accordo con la questura di Roma per una sfilata sul Grande Raccordo Anulare in programma questa sera. Dall'altra c'è il Cra, ‘Comitato degli agricoltori traditi', guidato dall'ex ‘forcone' Danilo Calvani.

Proprio Calvani dai microfoni di Fanpage.it ha lanciato dure accuse a Riscatto Agricolo, sostenendo che sia un movimento creato da Fratelli d'Italia: "Quello è un comitato creato da Fratelli d'Italia, dopo, molto dopo. Sono loro, iscritti al partito e addirittura alcuni sono consiglieri comunali. Più di questo… Loro non esistevano. Noi siamo apolitici, dal 2007 abbiamo fatto soltanto battaglie agricole. Non siamo mai stati candidati in nessun partito, anche se va detto, le richieste ci sono state".

Intanto, come detto, stasera è prevista una manifestazione sul Grande Raccordo Anulare con i trattori di Riscatto Agricolo."E' definitivo stasera sfileremo sul GRA di Roma. Ancora dobbiamo stabilire alcuni dettagli ma comunque sarà tra le 21 e le 22. ‘Ringraziamo il prefetto e il questore di Roma per la collaborazione perché noi siamo per la proposta e non per la protesta e devo dire che siamo stati capiti", hanno annunciato i portavoce del movimento. Prevista la partecipazione di oltre 400 trattori.

Questa mattina invece sono appena partiti dal presidio di via Nomentana quattro mezzi agricoli, diretti verso il centro di Roma. Come avevano già annunciato ieri sera dopo l'incontro in prefettura, i trattori sfileranno nelle vie centrali della città, dal Colosseo al Circo Massimo, esponendo il tricolore, scortati dalle forze dell'ordine.