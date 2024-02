Protesta dei trattori, annullata la manifestazione degli agricoltori a piazza San Giovanni A comunicarlo è stato Riscatto Agricolo. “Non vogliamo incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini che già da molti giorni stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

È stata annullata la manifestazione di Riscatto Agricolo prevista questa mattina in piazza San Giovanni a Roma. A quanto si apprende, ci sarà solo un presidio con una delegazione di dieci trattori. Ad annunciarlo, con un comunicato, sono stati gli stessi agricoltori. "Si ritiene di portare solo una delegazione di 10 trattori a San Giovanni, a simbolo della protesta". Il motivo, spiega Riscatto Agricolo, è il non voler "incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini che già da molti giorni stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori, nonostante i tanti disagi nelle strade italiane". Una decisione di opportunità insomma, in modo da non bloccare il già problematico traffico cittadino della capitale.

Questo non vuol dire che a Roma non accadrà nulla. A una riunione in prefettura si è parlato della possibilità di far sfilare quattro trattori davanti al Colosseo, e di un corteo – ancora non accettato – in notturna sul Grande Raccordo Anulare.

Il movimento degli agricoltori ha chiesto un incontro alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Il nostro obiettivo non è la manifestazione – specificano nel comunicato con cui annullano il presidio a San Giovanni – ma che vengano affrontati con serietà i nostri punti". Se Lollobrigida non risponderà entro sabato alle 12, ha dichiarato Andrea Papa, uno dei leader della protesta, "i nostri trattori andranno liberi per la città". Un vero e proprio ultimatum che ancora non ha ricevuto risposta.

"Non vogliamo creare disagi ai romani – ha aggiunto Salvatore Fais, un altro dei leader di Riscatto Agricolo –. Ma la rabbia e lo scontento crescono e vogliamo tornare a casa con dei risultati".