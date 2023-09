La promessa di Gualtieri: realizzare lo stadio della Roma entro il 2027 Si apre oggi la fase del dibattito pubblico per coinvolgere i cittadini su un’opera tanto importante come lo stadio della Roma a Pietralata.

A cura di Enrico Tata

Comincia una nuova, importante fase per il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Attraverso un sito e una serie di incontri in presenza, si apre oggi il dibattito pubblico per coinvolgere i cittadini su un'opera tanto importante come questa. Al termine ci saranno la conferenza dei servizi, la gara d'appalto e, infine, l'apertura dei cantieri. "L'obiettivo è quello di inaugurare lo Stadio nel 2027 nel centenario della Roma", ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

"Il dibattito pubblico lo abbiamo fortemente voluto, si tratta di una grande opportunità per coinvolgere i cittadini in un'opera strategica di Roma. In questo modo creiamo un'importante occasione di partecipazione, confronto e discussione per tutta la città", ha spiegato il primo cittadino.

"Il dibattito pubblico è molto importante per la società. Lo Stadio è un progetto per la città, come club parteciperemo attivamente, accoglieremo le proposte che ci verranno fatte", ha spiegato l'As Roma.

Ci saranno 10 incontri pubblici, 2 incontri generale e 8 workshop, che saranno realizzati sia in presenza e online. Tutti gli incontri saranno moderati da Marco Leone di Nomisma, società che gestirà questo dibattito pubblico.

L'obiettivo dichiarato è quello di "favorire il dialogo plurale e partecipato, attraverso la consultazione della documentazione, la possibilità di intervenire e di presentare commenti e documenti sia in presenza che on line. In ogni caso la partecipazione potrà avvenire previa registrazione sulla piattaforma web dedicata www.dpstadioroma.it, che sarà l'hub informativo principale per la partecipazione di tutti i cittadini e su cui sono disponibili il dossier del Progetto Stadio AS Roma e tutta la documentazione necessaria alla sua comprensione".

Questo processo si concluderà a novembre con la pubblicazione di una relazione finale, che avrà al suo interno una sintesi di tutti i punti di vista emersi nel dibattito.

Il primo incontro avrà luogo oggi, giovedì 7 settembre, alle ore 17 nella sala della Protomoteca in piazza del Campidoglio. Qua il link al sito con il calendario degli incontri e con i dossier relativi al progetto dello stadio di Pietralata.