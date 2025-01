video suggerito

La mamma non fa in tempo ad entrare in ospedale e partorisce nel piazzale Il papà era già sceso dall’auto per procurarsi una carrozzina e portare dentro la compagna: al suo ritorno ha trovato la compagna con la bimba in braccio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sorpresa al Santa Maria Goretti di Latina dove nella mattina di oggi, 25 gennaio 2025, verso le ore 10, una mamma ha partorito nel piazzale davanti al pronto soccorso. La donna era in automobile insieme al compagno d'urgenza perché le si erano rotte le acque. Al parto mancava sempre meno. L'uomo è sceso ed è entrato nella struttura per chiedere una carrozzina per accompagnare la moglie al pronto soccorso. Ma al suo ritorno aveva già partorito. E teneva in braccio la loro bimba.

La corsa in ospedale e il parto nel piazzale

Tutto è iniziato stamattina, quando la donna si è accorta che le si erano rotte le acque. Così era salita in macchina con il marito, diretta all'ospedale per partorire. Dopo aver parcheggiato l'auto, l'uomo è entrato nella struttura per chiedere una carrozzina da utilizzare per trasportare la donna al sicuro al pronto soccorso. Una volta reperito il mezzo è tornato dalla moglie e l'ha trovata circondata da operatori sanitari. Fra le braccia aveva già la loro bimba, appena nata.

Immagine di repertorio

Come stanno la mamma che ha partorito nel piazzale e la neonata

Alla scena, questo sabato mattina, hanno assistito diverse persone, tutte colpite dalla gioia e dall'emozione, come raccontato da Latina Oggi. Subito dopo il parto, mamma e figlia sono state trasportate in ambulanza in ospedale, sono state visitate e ricoverate nel reparto di Ostetricia e Neonatologia del Santa Maria Goretti. Entrambe, fortunatamente, si trovano in buone condizioni di salute.

Leggi anche Ragazzina di 14 anni violentata dagli amici della mamma: fra loro anche il padrino di battesimo

Si tratta della seconda nascita eccezionale avvenuta nel pronto soccorso di Latina in pochi giorni. A nascere, nelle sala riservata ai codici rossi da una mamma in stato di travaglio avanzato, era stato un maschietto.