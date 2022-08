La canzone dedicata a Giorgia Meloni dai suoi camerati: “Coatto antico in un corpo da bambina” Quando i camerati del gruppo di rock “identitario” Aurora dedicavano una canzone a Giorgia Meloni allora leader di Azione Studentesca. Schegge da una militanza giovanile dove il confine tra destra istituzionale ed estrema destra non esisteva.

A cura di Valerio Renzi

È la seconda metà degli anni Novanta e Giorgia Meloni è la responsabile nazionale di Azione Studentesca, l'organizzazione che agisce in scuole e università legata ad Azione Giovani e quindi ad Alleanza Nazionale. L'ambiente in cui si muove, per quanto legato alla politica istituzionale, è ancora decisamente pregno di simboli e riferimenti dell'estrema destra.

Così succede che un gruppo di "rock identitario", leggi di estrema destra, che si muove fuori e dentro l'aggregato di Azione Giovane gli dedichi una canzone. È un divertissement, un pezzo goliardico un po' per prendere in giro un po' per rendere omaggio alla leader dei giovani studenti di destra, ed è intitolata "Piccolo coatto antico in un corpo da bambina". Cantano gli Aurora.

La canzone è stata tirata fuori oggi da un anonimo account Twitter e leggendo il testo non ci sono dubbi su chi sia la protagonista: Giorgia Meloni dalla Garbatella. Questo è il testo:

Coatto antico in un corpo da bambina Ce tieni in un coro grosso e na mente fina Coatto antico dici troppe parolacce Ma quanta grazia con il trucco e con le trecce Coatto antico ma quanto quanto sei coatto Anche se hai quegli occhi da cerbiatto Mi guardi e sorridi con i tuoi occhioni Ma quando serve c'hai i coglioni quadri Mi piaci così coatto antico come sei Parli come magni e nun fai piagnistei Mi piaci perché sei tutta d'un pezzo E te ingrugni con chi ti sta sul cazzo Coatto antico ma quanto poi esse rozza Quando ridi a squarciagola e sei sbronza Quando alla tv ti incazzi con Santoro E degli studenti porti la coron d'alloro Coatto antico ho votato i tuoi Meloni Perché so che sei brava a rompe li cojoni A tutti quei potenti ministri e papponi Che non so proprio boni a guidà le istituzioni Coatto antico vieni dalla Garbatella Borgatara ignorante ma di presenza bella Coatto antico in un corpo da bambina di questo povero cuore tu sei la rovina Coatto antico in un corpo da bambina Senza di te sto movimento va in rovina Coatto antico in un corpo da bambina Ai tuoi studenti ignoranza rara infondi

Il frontman della band è Persiko, al secolo Raffaele Persichetti, che avrebbe già nel 2014 coordinato i volontari della campagna elettorale sui social di Giorgia Meloni e più volte candidato alle elezioni municipali di Roma. E se oggi il testo della canzone fa sorridere, pensando a una battagliera Giorgia Meloni farsi largo in un mondo dominato decisamente al maschile imponendosi a quella platea come leader giovanile, ci racconta anche dell'ambiente di quella militanza legata ad Azione Giovani dove ci si chiama camerati e i saluti del legionario sono la norma quando ci si incontra. Gli Aurora infatti negli anni successivi suoneranno a fianco di tutti i gruppi musicali dell'estrema destra italiana fino ad anni recentissimi. In particolare si esibiranno più volte con gli ZetaZeroAlfa, il gruppo del leader di CasaPound Gianluca Iannone, e altre band della scena tra saluti romani e canzoni dedicate a gerarchi e squadristi.

C'è un pezzo degli Aurora ad esempio ("Lo Studente") che recita "se dico che quegli anni ci insegnano qualcosa / Che non sono affatto bui, ma anzi un'alba assai radiosa / E se i suoi diciotto anni sono Valle Giulia ed il Sessantotto / Non si permetta di dire niente se per il mio ideale lotto / Io voglio solo difendere la mia gente e la mia storia / Da tutti quei bastardi a cui da fastidio la memoria". In un altro pezzo "Nella Macchina di Marco", si raccontano le scorribande giovanili di un gruppo di militanti post missini in giro di notte "a punire i traditori". La band per anni ha suonato ad Atreju, la storica kermesse di Azione Giovani a Colle Oppio dove la serata identitaria non mancava mai, quando i confini tra destra istituzionale ed estrema destra erano più labili che mai. Ora non è più il caso di un fare un concerto così, quando quel "coatto antico in un corpo da bambina" potrebbe essere il capo del prossimo governo.