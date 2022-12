La Befana torna a piazza Navona con le tradizionali bancarelle di dolciumi e artigianato A piazza Navona torna la Befana: le tradizionali bancarelle di dolciumi e giocattoli possono riaprire da oggi, giovedì primo dicembre.

A cura di Beatrice Tominic

Tornano in piazza per la gioia di grandi e piccini le bancarelle di piazza Navona. Dopo qualche anno di stop, a causa di sequestri e assegnazioni discutibili, la piazza viene nuovamente illuminata dalle casette verdi e dai gazebo e, come da tradizione fino a qualche anno fa, torna ad essere il luogo di festeggiamenti romano per la Befana.

Dolcetti e altre delizie, giocattoli per bambini, libri, stampe e oggetti d'artigianato: tutto questo è esposto nel grande mercatino della tradizione ospitato nel cuore di Roma. Ma anche presepi, un grande albero al centro della piazza e altri addobbi con cui la piazza si colora e si illumina per il periodo magico delle feste. Per intrattenere anche i più piccoli, sarà allestito un teatro di burattini. "Siamo riusciti a ridare lustro a una festa che era praticamente spenta da anni", ha commentato l'assessora allo Sviluppo Economico, Monica Lucarelli, come riporta il Messaggero.

Quando aprono le bancarelle di piazza Navona

Da oggi, giovedì primo dicembre, i proprietari delle bancarelle che hanno ottenuto gli spazi possono riaprire le loro bancarelle. Sebbene sia stata riconfermata la loro presenza, però, non mancano i problemi. Da una parte lo spazio disponibile nella piazza è molto meno spazio rispetto agli anni scorsi: molte le occupazioni di suolo pubblico dei ristoranti che hanno ampliato la loro zona riservata a tavolini e sedie con gli allargamenti concessi durante la pandemia. Il secondo problema, invece, riguarda l'assessorato al Commercio che avrebbe dovuto ristabilire qualità e decoro, ma anche quest'anno, è destinato a non essere esente da nuove polemiche sulle assegnazioni delle bancarelle. "Parlerà la piazza", è la risposta che arriva dall'assessora.