Kala, la cucciola di tigre del Bioparco di Roma, è adesso visibile al pubblico Al Bioparco di Roma è adesso visibile al pubblico Kala, la cucciola di tigre di Sumatra nata tre mesi fa. Si tratta di uno dei pochissimi esemplari rimasti al mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kala, la cucciola di tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma, è adesso visibile al pubblico. Avendo compiuto tre mesi, è potuta uscire nell'habitat esterno insieme ai genitori, che l'hanno aiutata nell'esplorazione. Kala – il cui nome è dato dall'unione di quello dei genitori, Tila e Kalish – è uno dei pochissimi esemplari di tigre di Sumatra rimasti al mondo: basti pensare che, ormai, ne sono rimasti solo 500.

"La nascita al Bioparco di Kala è molto importante per molteplici ragioni", ha dichiarato la presidente della Fondazione Bioparco di Roma, la professoressa Paola Palanza. "La riproduzione è un segnale di benessere degli animali e ne arricchisce l'esperienza sociale. Da etologa ho inoltre osservato un bel comportamento di cura e di incoraggiamento all'esplorazione da parte materna e di interazione di gioco, anche con il padre".

Tila, la madre di Kala, è nata nel 2011 nello zoo di Chester in Inghilterra, e prima di arrivare al Bioparco ha vissuto nello zoo di Heidelberg in Germania. Mentre il padre, Kalish, proviene dallo zoo di Beauval, in Francia.

Leggi anche I giudici danno ragione a Gualtieri e Raggi: giusto scegliere Atac per bus e metro a Roma

"Il Bioparco di Roma – continua Palanza – partecipa attivamente ai programmi internazionali di tutela della specie, sia attraverso progetti di conservazione in natura (in-situ) sia contribuendo al mantenimento della sottospecie in cattività". "Purtroppo la velocità e la vastità del degrado ambientale dovuto all'inquinamento e allo sfruttamento indiscriminato degli habitat rappresentano una minaccia costante per le specie animali e vegetali. Sono necessarie azioni di contrasto efficaci e innovative, unite alle azioni di sensibilizzazione del pubblico, a cui il Bioparco di Roma contribuisce con dedizione e passione grazie al personale impiegato, gli organi direttivi e di controllo e con il sostegno di Roma Capitale e dell'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti".