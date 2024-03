Investì un motorino con la Smart, a processo l’attore Lorenzo Flaherty L’attore Lorenzo Flaherty è finito a processo con l’accusa di lesioni stradali. Il 10 ottobre 2022, con la sua Smart ha investito un motorino con a bordo due ragazzi, tra cui la figlia di Massimo Ferrero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

L'attore Lorenzo Flaherty è finito a processo con l'accusa di aver investito un motorino con la sua auto, provocando al guidatore ferite guaribili in sessanta giorni. La caduta, infatti, gli ha causato una lesione al crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro.Come riportato da Il Corriere della Sera, nel sinistro – avvenuto il 10 ottobre 2022 a Roma, a piazza di Ponte Sant'Angelo, è rimasta coinvolta anche la figlia di Massimo Ferrero, l'ex presidente della Sampdoria. La ragazza, a differenza del guidatore, non ha riportato ferite ed è rimasta illesa.

L'incidente, come detto, è avvenuto il 10 ottobre 2022. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Flaherty era alla guida della sua Smart quando ha investito i due ragazzi che viaggiavano sul motorino, caduti in terra subito dopo l'impatto. Per la procura, l'incidente si sarebbe potuto evitare se l'attore, che si è fermato immediatamente a prestare soccorso, fosse andato a una velocità minore in quel tratto di strada, che era pieno di traffico. In quel caso, si sarebbe accorto del motorino e l'incidente non si sarebbe verificato.

Diversa la versione dell'attore. Flaherty sostiene che non andava a una velocità elevata, e che l'incidente non è dipeso da lui. L'impatto con il motorino sarebbe stato inevitabile e indipendente dalla sua condotta. "Che il mio cliente non sia colpevole, lo dimostra il fatto che il guidatore del Piaggio non si è costituito parte civile», le parole dell’avvocato Antonio Petrongolo, difensore di Flaherty, riportate da Il Corriere della Sera. Flaherty deve rispondere del reato di lesioni stradali.