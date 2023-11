Intera famiglia investita da auto a La Rustica: feriti gravemente padre, madre e figlio di 11 anni L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, in via Federico Turano a Roma. Nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

Incidente stradale in zona La Rustica a Roma. Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, una Toyota Aygo ha travolto un'intera famiglia in via Federico Turano. All'altezza del civico 53 sono stati investiti il padre di 46 anni, la madre di 45 e il figlio di 11 anni. Dopo l'incidente il conducente della vettura, un uomo di 56 anni, si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli agenti del gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale e gli operatori sanitari dell'Ares 118. L'uomo e la donna sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso rispettivamente al Policlinico Umberto I e al Policlinico di Tor Vergata.

Il figlio della coppia è stato invece accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Pertini. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la famiglia stesse attraversando sulle strisce pedonali e che la velocità dell'automobile, per fortuna, non fosse particolarmente elevata.