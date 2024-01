Insulti e botte alla donna con sindrome di Down che assisteva: badante a processo Maltrattamenti, insulti e botte sono le accuse delle quali dovrà rispondere davanti al giudice una badante che assisteva una donna con sindrome di Down. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Dovrà rispondere di maltrattamenti una badante quarantanovenne finita a processo accusata di aver picchiato la donna con sindrome di Down che assisteva. Come riporta Il Messaggero l'imputata, difesa dagli avvocati Giampiero Vellucci e Alfredo Magliocca, martedì 16 gennaio scorso è comparsa in aula spiegando che avrebbe usato maniere rigide per farsi obbedire dalla donna che guardava, ma di non averla mai picchiata. Anzi, difendendosi, ha detto di essere molto affezionata a lei, perché già la conosceva quando si occupava della casa e sua mamma era ancora viva. I familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Filippo Misserville, si sono costituiti parte civile.

Minacce e punizioni

I fatti contestati all'imputata sono accaduti nel Frusinate, le indagini sono partite dalle segnalazioni di alcuni vicini di casa. Secondo quanto ricostruito la badante avrebbe maltrattato con insulti e botte la cinquantaquattrenne con sindrome di Down, della quale si sarebbe dovuta prendere cura dopo la morte della madre. Dagli elementi raccolti dagli investigatori la badante insultava la donna che assisteva, costringendola, quando accadeva, a pulire tutto ciò che sporcava e minacciava di punirla.

La badante accusata di aver picchiato la donna che accudiva

Se la donna che assisteva non le obbediva la badante la picchiava. Una spirale di violenze che provocavano urla e pianto nella vittima, la quale era costretta a vivere in una condizione di ansia, sofferenza e paura. Fino a quando le forze dell'ordine, sollecitate dai vicini di casa che udivano la disperazione della donna, hanno avviato le indagini. Ora la badante è finita a processo e dovrà rispondere delle presunte accuse a suo carico.