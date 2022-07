Inseguimento da film a Roma: raggiunto, il conducente scende dall’auto e dà un pugno al poliziotto Arrestato, il 24enne dovrà rispondere delle accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Enrico Tata

Inseguimento da film a Monteverde, Roma. Nella serata di ieri, venerdì 29 luglio, tra via della Magliana e via Virginio Agnelli un 24enne a bordo di una Jeep non si è fermato a un posto di blocco della polizia. All'alt, il giovane conducente della macchina è andato dritto e anzi è scappato a tutta velocità. Ne è nato un lungo inseguimento tra la Magliana, il Grande Raccordo Anulare e l'autostrada Roma-Fiumicino, terminato soltanto a causa di un incidente: l'auto condotta dal 24enne è finita infatti contro un marciapiede in via Agnelli. Il ragazzo ha provato a scappare a piedi, ma è stato raggiunto. Bloccato dagli agenti, il 24enne ha tirato un pugno a un giovane poliziotto. Quest'ultimo è stato portato al pronto soccorso ed è stato successivamente dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Il giovane aveva provato a fuggire, hanno dimostrato successivi accertamenti, poiché era sprovvisto di patente di guida e assicurazione. Arrestato, dovrà rispondere delle accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Un altro inseguimento si è verificato la scorsa settimana in via Manfredonia, angolo via Ostuni. Tre uomini sospetti sono stati fermati dai poliziotti per un controllo. Sono scesi immediatamente dalla vettura e hanno cominciato a scappare a piedi in tre direzioni diverse. Dopo un lungo inseguimento, due di loro sono stati raggiunti dagli agenti e bloccati. Uno è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana e di due dosi di cocaina. A casa del sospettato, inoltre, sono stati trovati 98 grammi di cocaina e denaro in contanti. I due sono stati arrestati, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire al terzo complice.