Inseguimento a Centocelle: l’auto rubata si schianta contro la volante della polizia Tre arresti e due denunce è il bilancio dell’inseguimento della polizia ad un’auto rubata. Le macchine sono sfrecciate tra via della Primavera e viale delle Gardenie.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Inseguimento a Centocelle, dove tre persone sono state arrestate per non essersi fermate all'alt. I fatti risalgono a ieri e si sono verificati tra viale della Primavera e viale delle Gardenie, nella periferia Est della Capitale. I primi tre sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e ricettazione, mentre il quarto è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il conducente dell'auto rubata, che era alla guida senza patente è stato denunciato. Secondo quanto ricostruito finora i poliziotti stavano facendo un posto di blocco con una pattuglia quando ha notato l'auto a bordo della quale viaggiavano quattro persone, arrivare e stavano per fermarla. Infatti si sono accorti che la targa non era originale e si sono insospettiti, decidendo di sottoporla a dei controlli, per verificare che la macchina non fosse rubata. Ma il conducente alla vista degli agenti invece di frenare ha premuto il pedale sull'acceleratore senza rispettare l'alt, così è iniziato un inseguimento per le strade della città. Le due auto sono sfrecciate a tutta velocità tra via della Primavera e viale delle Gardenie, la pattuglia con le sirene e i lampeggianti accesi.

Durante l'inseguimento mentre percorreva viale delle Gardenie l’auto in fuga ha sbandato ed è finita contro un marciapiede e si è scontrata con la volante della polizia. L'inseguimento è terminato. Non appena i veicoli si sono fermati i quattro passeggeri sono usciti dall'auto e hanno aggredito i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del commissariato Romanina. Hanno cercato di scappare ma sono stati fermati. Dai successivi accertamenti è emerso che la macchina era rubata. Al suo interno c'erano 580 euro nascosti in una borsa con dentro anche alcuni abiti di ricambio. Forse venivano utilizzati per camuffarsi. Tre di loro sono stati arrestati e dovranno rispondere dei realti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e ricettazione i reati contestati. Il giudice ha convalidato l'arresto, per due di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre per il terzo la misura degli arresti domiciliari.