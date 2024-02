Influencer si sfila il perizoma ed entra in chiesa, la parrocchia: “Fermo dissenso, abbiamo denunciato” La parrocchia di Santa Lucia, frazione di Fonte Nuova, provincia di Roma: “Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Una influencer ha postato sui suoi canali social un video che la ritrae davanti alla chiesa di Santa Lucia, frazione di Fonte Nuova, provincia di Roma. La ragazza si toglie il perizoma, lo abbandona davanti all'entrata della chiesa ed entra all'interno. "Confesserò i miei peccati", la didascalia che accompagna le immagini pubblicate su Instagram

L'episodio non è passato inosservato e la parrocchia ha sporto denuncia alle autorità giudiziarie. Con una nota pubblicata su Facebook il reverendo don Massimo Marchetti ha informato: "In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all'ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale, nell'esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l'irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente Autorità Giudiziaria. Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone".

Come detto, sulla vicenda indagheranno gli inquirenti.