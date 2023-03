Incinta del datore di lavoro, lui la licenzia: 25enne denuncia l’imprenditore La ragazza si è rivolta alla polizia, ed è stata reintegrata nel posto di lavoro. Ha avviato le pratiche per il disconoscimento della paternità.

A cura di Natascia Grbic

Aveva cominciato una relazione con il datore di lavoro, un imprenditore di cinquant'anni di Frosinone che l'aveva allontanata da genitori e amicizie, oltre ad averla costretta ad abbandonare l'università. Rimasta incinta, l'uomo l'ha cacciata di casa e l'ha licenziata, dicendole che non voleva avere nulla a che fare con lei. La 25enne ha quindi deciso di rivolgersi agli agenti della Polizia di Stato, raccontando l'accaduto.

I poliziotti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, hanno contattato il Telefono Rosa, che innanzitutto ha fatto sì che la ragazza fosse reintegrata sul posto di lavoro. Nel frattempo la 25enne ha avviato le pratiche per il disconoscimento della paternità.

La storia tra la giovane e il 50enne è iniziata qualche tempo fa. Dopo poco sono andati a convivere, e allo stesso tempo sono cominciate le violenze. L'uomo la manipolava e la sottoponeva a varie violenze psicologiche, impedendole di uscire di casa e andare all'università. Non poteva più vedere i genitori, né gli amici. Per controllarla meglio l'aveva assunta nella sua azienda, ma facendola lavorare solo in smart working, in modo da non dover uscire di casa. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, non era però mai stata pagata e le buste paga erano tutte vuote.

A un certo punto della loro storia la 25enne è rimasta incinta. L'imprenditore però non ne voleva sapere nulla di quella gravidanza: l'ha quindi cacciata di casa e l'ha licenziata.

La ragazza è andata alla polizia, raccontando cos'era successo. Gli agenti si sono rivolti al Telefono Rosa, che ha preso in carico la questione e l'ha fatta reintegrare nel posto di lavoro.