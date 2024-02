Incidente tra auto e tram 2 al Flaminio: la macchina urta il mezzo pubblico e rimane danneggiata Un’auto è finita contro un tram della linea 2 nel quartiere Flaminio a Roma. Non ci sono state fortunatamente conseguenze gravi. La circolazione è ripresa dopo 10 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente tra auto e tram al Flaminio

Un incidente stradale tra auto e tram è avvenuto nel quartiere Flaminio a Roma. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, martedì 20 febbraio, ed è accaduto nel centro storico. A pubblicare le immagini la pagina Instagram Welcome to Favelas, che ha postato un video inviato presumibilmente da un residente, che riprende i due veicoli incidentati dall'alto. Secondo le informazioni apprese l'impatto si è verificato intorno alle ore 10.30 tra un veicolo privato e un mezzo della linea 2 che presta servizio tra Mancini e Piazzale Flaminio.

Dalle immagini si vede che la macchina ha urtato il mezzo pubblico il quale è rimasto sui binari e la parte anteriore della vettura si è danneggiata nell'urto. L'incidente fortunatamente non ha avuto conseguenze serie né per l'automobilista né per i passeggeri del tram. Non si sono registrati particolari disagi alla circolazione, che è ripresa dopo circa dieci minuti, intorno alle 10.40.