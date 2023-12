Incidente sull’Appia tra auto, furgone e camion: Davide Tenore muore a 28 anni “Ci sono sorrisi che sorridono più degli altri” tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Davide Tenore, 28 anni, deceduto nell’incidente stradale di ieri sull’Appia tra Itri e Fondi, che ha coinvolto 2 auto, un camion e un furgone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Davide Tenore (Foto Facebook)

Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla via Appia nel territorio tra Itri e Fondi, in provincia di Latina. Il sinistro è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre. Vittima Davide Tenore, ventotto anni di Fondi, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono stati diversi veicoli: due macchine, un camion e un furgone, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine.

La notizia della scomparsa di Davide si è diffusa rapidamente, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e venga restituita ai famigliari, per la celebrazione dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi anche sui social network. Emanuele scrive: "Le belle serate insieme non le scorderò mai. Ciao amico mio". E Davide: "Ciao Da, anche se non c'era il legame di sangue per noi non faceva differenza, eravamo come cugini. Buon viaggio".

"Ci sono sorrisi che sorridono più degli altri – scrivono dalla Contrada Selvavetere – Questo è stato e sempre sarà per noi Davide Tenore. Un ragazzo meraviglioso che sapeva farci ridere di gusto ogni volta che si univa alla nostra compagnia.Un ragazzo dolcissimo che sapeva farci sentire speciali, uno per uno. Ci uniamo al profondo dolore che ha colpito la sua famiglia. Ogni parola diventa superflua e banale. Ciao Davide".

L'incidente sull'Appia in cui è morto Davide Tenore

Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Davide Tenore erano circa le ore 17. L'impatto tra i vari veicoli si è verificato per l'esattezza all'altezza della contrada Sant'Andrea. Lo scontro è avvenuto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare i primi soccorsi e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalando che nell'incidente erano coinvolte diverse persone. Sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso per le persone rimaste ferite. Due di queste, più gravi, sono state prese in carico con urgenza e trasportate in codice rosso in ospedale.

Per estrarle dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni e successivamente messo in sicurezza l'area. Inevitabili i disagi alla circolazione locale, con il tratto di via Appia interessato dal sinistro che è stato temporaneamente chiuso, poi riaperto una volta terminate le operazioni su strada. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale e della Polizia di Stato, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, al vaglio le responsabilità di chi si trovava alla guida.

Davide Tenore è arrivato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma ed è stato subito sottoposto alle cure necessarie. Ha lottato tra la vita e la morte, purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo.