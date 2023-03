Incidente sulla Monti Lepini, attraversa la strada ed è investito da un tir: 49enne in fin di vita L’uomo investito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma con l’elisoccorso. Sull’incidente indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina verso le 10 sulla via Monti Lepini, tra Frosinone e Latina, nel territorio di Patrica. Un uomo di quarantanove anni è stato investito da un autoarticolato Iveco che stava trasportando materiale da cantiere. Le condizioni dell'uomo, un 49enne, sono gravissime: sul posto è intervenuta l'eliambulanza, che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma.

A ricostruire la dinamica del sinistro, i carabinieri della stazione di Supino. Secondo le prime informazioni, fornite da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, sembra che il 49enne abbia compiuto un gesto avventato, tentando di attraversare la strada nonostante il traffico intenso di quel momento. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale, con lunghe cose che si sono formate nel tratto interessato dall'incidente.

Non ferito, ma sotto shock, il conducente dell'autoarticolato, che non è riuscito a frenare in tempo per evitare il pedone. Come da prassi sarà sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami di routine che vengono eseguiti sempre in caso di incidente stradale, soprattutto se grave.

L'identità del ferito non è nota. Saranno i carabinieri, al termine dei rilievi scientifici, ad accertare cosa è accaduto. Soprattutto è da capire come mai l'uomo abbia deciso di attraversare la strada in quel tratto, se per avventatezza, una distrazione, o altri motivi.

Saranno ascoltati i testimoni che hanno assistito alla terribile scena, molti in quel momento, e visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da ricostruire con esattezza quanto accaduto e poter stabilire eventuali responsabilità.