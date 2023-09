Incidente sul Raccordo, perde il controllo e si schianta contro il guardrail: la vittima ha 23 anni L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 3 settembre, intorno alle 5.20. L’auto si trovava nei pressi dell’uscita Nomentana quando è finita contro il guardrail. Gravemente ferito l’altro passeggero.

A cura di Teresa Fallavollita

Si allunga, ancora, la scia delle vittime sulle strade laziali: alle prime ore di questa mattina, domenica 3 settembre, un giovane di 23 anni ha perso la vita sul Raccordo anulare, all'altezza dell'uscita Nomentana. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente: il conducente avrebbe all'improvviso perso il controllo della macchina, finendo violentemente contro il guardrail interno. Ferito anche l'altro passeggero, si trova ora in ospedale in gravi condizioni. Sul posto gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas per le indagini e i rilievi del caso.

La ricostruzione dell'impatto

L'incidente è avvenuto alle prime ore dell'alba di oggi, intorno alle 5.20. Due le persone a bordo dell'auto, anche se non è stato ancora possibile individuare chi fosse al volante al momento dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni, per ragioni ancora da accertare il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo: stava procedendo sulla carreggiata interna quando ha improvvisamente sbandato, finendo contro il guardrail. Violentissimo l'impatto: il giovane ha perso la vita sul colpo, mentre l'altro passeggero ha riportato ferite molto gravi. Sul posto il personale medico del 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso del 23enne, mentre l'altro ferito è stato trasportato in ospedale con la massima urgenza.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas: inevitabili i rallentamenti; le forze dell'ordine hanno inoltre eseguito i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti.

Venerdì l'ultima vittima sul GRA

Era di appena 2 giorni fa la notizia dell'incidente, sempre sul Raccordo anulare, che ha provocato la morte di una donna di 85 anni e il ferimento di altre due persone. Lo scontro tra due vetture si è verificato all'altezza del chilometro 19,500 in carreggiata esterna all'altezza di Castel Giubileo, nel primo pomeriggio di venerdì 1 settembre.